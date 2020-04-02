Коронавирус в Красноярске, последние новости на 2 апреля 2020 года: новых случаев заражения нет

По данным на утро 2 апреля 2020 года в Красноярске и крае не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Днем раньше, подтвердились еще 6 новых случаев инфицирования COVID-19.

Данные на утро 2 апреля 2020 года

Официально в Красноярске зарегистрировано 20 заболевших, из них 4 уже выписаны из больницы. Также, ждут подтверждения диагноза из лаборатории «Вектор» еще 7 человек. Под медиинским наблюдением на дому находятся 10886 человек, за сутки добавились 74 человека.

ПОДНЯЛИ ШТРАФЫ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

2 апреля, депутаты Законодательно Собрания подняли штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Если вы без крайней необходимости проигнорировали требования указа, в первый раз будьте готовы заплатить три тысячи рублей. За повторное нарушение штраф будет до пяти тысяч. Это для физлиц. А для юридических лиц: первичное – до 200 тысяч, вторичное – до 400.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ

Теперь купить спиртное можно будет с 10.00 до 18.00, не раньше и не позже. За это решение оказались 33 парламентария, против один, трое воздержались и трое не голосовали.

ЗА ФЕЙК О ЗАКРЫТИИ ВЫЕЗДОВ КРАСНОЯРСКА МЕСТНЫЙ ПОРТАЛ МОГУТ НАКАЗАТЬ НА НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ

Распространение фейка о том, что выезды из Красноярска перекроют бетонными блоками из-за коронавируса, может обернуться полумиллионным штрафом и не только. Ситуацию взяла под контроль Генеральная прокуратура, ее представители требуют у Роскомнадзора наказать нарушителей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После недавней проверки в Интернете – на портале «Сибирь.Реалии» - была найдена статья с заголовком «Губернатор ограничил выезд из городов».

ВСЕХ ПАССАЖИРОВ РЕЙСА ИЗ ТАЙЛАНДА ОТПРАВИЛИ НА КАРАНТИН

Всех пассажиров рейса Бангкок-Красноярск прямо из аэропорта забрали в обсерватор. Теперь 196 человек должны будут провести на карантине в санатории «Лесной» две недели, сообщает жительница Красноярска Анастасия Петрусева.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/770361" frameborder="0"></iframe> Прибывших туристов с аэропорта Красноярск увезли на карантин в санаторий Лесной. Видео: instagram.com/petruseva_anastasia.

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 2 апреля 2020 года: новых случаев заражения нет, под наблюдение взяли еще 74 человека

Официально зарегистрировано 20 заболевших. Среди них двое детей. Подтверждения/опровержения диагноза ждут еще 7 человек. И еще четверо выздоровели, их выписали из БСМП. (Подробности)