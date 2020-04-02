2020-04-02T07:53:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 2 апреля 2020 года: новых случаев заражения нет, под наблюдение взяли еще 74 человека

Медики поделились свежими данными о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 2 апреля 2020 года: инфицированных COVID-19 20 человек
Ася ЖУКОВА
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Медики поделились свежими данными о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 2 апреля 2020 года.Медики поделились свежими данными о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 2 апреля 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 2 апреля, количество зараженных коронавирусом в Красноярске не увеличилось. Напомним, накануне днем подтвердили еще 6 новых случаев инфицирования COVID-2019. Положительные результаты исследований поступили из новосибирского Центра вирусологии «Вектор».

Таким образом, официально зарегистрировано 20 заболевших. Среди них двое детей. Подтверждения/опровержения диагноза ждут еще 7 человек. И еще четверо выздоровели, их выписали из БСМП.

(Одним из тех, у кого обнаружили инфекцию, может быть водитель «Скорой помощи». Первоначальный тест показал положительный результат, после чего мужчину госпитализировали. Теперь ожидается подтверждение диагноза из лаборатории «Вектор».

21 марта водитель перевозил пациентку с подозрением на COVID-19. Затем ушел на карантин на две недели. 31 марта у него взяли мазок на тест, и тот показал наличие заболевания. Впрочем, точный результат будет известен только 4 апреля).

- Состояние заболевших удовлетворительное, все они находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих, - сообщают в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. – Все те, с кем инфицированные контактировали в последнее время, взяты под контроль.

И последнее: сегодня, 2 апреля, сняты с медицинского наблюдения 1780 человек (+404 за последние сутки). Они провели две недели в самоизоляции. Правда, покидать дома/квартиры им нельзя – без экстренных причин: со среды же в крае ввели всеобщий режим самоизоляции. Для тех, кто будет нарушать карантин, обещают ввести штрафы.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10866 человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 74 человека, - уточняют в Роспотребнадзоре. - Обследовано всего 7421 человек, из них за последние сутки обследовано 982.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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