2020-04-02T08:36:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске увеличены до 400 тысяч

А теперь подробности
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске увеличены до 400 тысяч.Штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске увеличены до 400 тысяч.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске и крае выросли штрафы за нарушение режима полной самоизоляции, введенного 1 апреля указом губернатора. Об этом сообщили наши коллеги с телеканала «ОСА».

Итак, на сессии Законодательного Собрания Красноярского края было принято решение – внести в закон «Об административных правонарушениях» изменения. Так, жителям, нарушающим режим всеобщей изоляции, объявленный для прекращения распространения коронавирусной инфекции, теперь грозит штраф не до тысячи рублей, как раньше, а гораздо более серьезный.

Если вы без крайней необходимости проигнорировали требования указа, в первый раз будьте готовы заплатить три тысячи рублей. За повторное нарушение штраф будет до пяти тысяч. Это для физлиц. А для юридических лиц: первичное – до 200 тысяч, вторичное – до 400.

Подчеркнем, пока это предварительные данные. Официального подтверждения информации еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из колонии-поселения в Красноярске сбежал заключенный
В красноярском аэропорту из-за коронавируса проверяют всех пассажиров
С собой только телефоны. Всех пассажиров рейса из Таиланда отправили на карантин в Красноярске
Штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске увеличены до 400 тысяч
Гремячую гриву в Красноярске закрыли для посетителей
В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса
Гуляющих по Татышеву нарушителей режима самоизоляции накажут штрафами
В Красноярске полиция начала проверять водителей из-за коронавируса
Фейк о закрытии выездов из Красноярска бетонными блоками может обернуться полумиллионным штрафом
«Носилки с малышом вылетели на дорогу»: в Красноярске перевернулась скорая с 2-летним ребенком
У вернувшейся из Испании железногорской семьи подозревают коронавирус
Алексей Протопопов утвержден в должности ректора медуниверситета Красноярска
Прогноз погоды на апрель 2020 года в Красноярске и крае: до +20 и метель
Волонтеры Красноярской железной дороги присоединились к акции #мывместе
В Красноярском крае на дежурство в период всеобщей самоизоляции будут выходить по 1000 полицейских ежедневно