2 Апр 2020 2020-04-02T08:36:35+03:00

Штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске увеличены до 400 тысяч. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске и крае выросли штрафы за нарушение режима полной самоизоляции, введенного 1 апреля указом губернатора. Об этом сообщили наши коллеги с телеканала «ОСА».

Итак, на сессии Законодательного Собрания Красноярского края было принято решение – внести в закон «Об административных правонарушениях» изменения. Так, жителям, нарушающим режим всеобщей изоляции, объявленный для прекращения распространения коронавирусной инфекции, теперь грозит штраф не до тысячи рублей, как раньше, а гораздо более серьезный.

Если вы без крайней необходимости проигнорировали требования указа, в первый раз будьте готовы заплатить три тысячи рублей. За повторное нарушение штраф будет до пяти тысяч. Это для физлиц. А для юридических лиц: первичное – до 200 тысяч, вторичное – до 400.

Подчеркнем, пока это предварительные данные. Официального подтверждения информации еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU