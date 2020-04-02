С собой только телефоны. Всех пассажиров рейса из Таиланда отправили на карантин в Красноярске

2 Апр 2020 2020-04-02T09:27:51+03:00

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Всех пассажиров рейса Бангкок-Красноярск прямо из аэропорта забрали в обсерватор. Теперь 196 человек должны будут провести на карантине в санатории «Лесной» две недели, сообщает жительница Красноярска Анастасия Петрусева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/770361" frameborder="0"></iframe> Прибывших туристов с аэропорта Красноярск увезли на карантин в санаторий Лесной. Видео: instagram.com/petruseva_anastasia.

Напомним, в обсерватор отправляют тех, кто возвращается из опасных по коронавирусу стран. А Таиланд как раз относится к одной из таких. Напомним, сейчас все рейсы отменены, самолеты летят за границу пустыми, чтобы забрать домой россиян, застрявших в других странах.

Пассажиров борта из Бангкока, прилетевшие в начале апреля, домой так и не попали. Прошли паспортный контроль, а потом – сразу в обсерватор (это в Октябрьском районе). Причем вещи им пришлось оставить. С собой разрешили взять только мобильные телефоны и другие гаджеты. Одежду, питание и вещи первой необходимости взрослым и детям обещали выдать.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, помещение прилетевших из Таиланда в обсерватор – мера вынужденная, но необходимая. Раньше туристов отпускали домой под подписку о соблюдении карантина. Но вернувшиеся из-за границы нередко нарушали договоренности, выходили в город. Поэтому, чтобы уменьшить риск распространения инфекции, пассажиров тайского рейса решено было всем составом направить в обсерватор.

Обновлено.

- Сегодня 2 апреля 2020 года в аэропорту Красноярска состоялись выездные заседания Емельяновского районного суда, - комментируют в пресс-службе краевого суда. - Основанием стало несогласие некоторых пассажиров, прибывших авиарейсом из Таиланда, с принудительной изоляцией в связи с пандемией коронавируса. 13 из 196 человек изначально были несогласны добровольно отправиться на изоляцию. После проведения консультаций таких осталось лишь 8. В отношении этих граждан судом были вынесены решения о принудительной изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU