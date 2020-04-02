Фейк о закрытии выездов из Красноярска бетонными блоками может обернуться полумиллионным штрафом

2 Апр 2020 2020-04-02T07:52:42+03:00

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Распространение фейка о том, что выезды из Красноярска перекроют бетонными блоками из-за коронавируса, может обернуться полумиллионным штрафом и не только. Ситуацию взяла под контроль Генеральная прокуратура, ее представители требуют у Роскомнадзора наказать нарушителей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После недавней проверки в Интернете – на портале «Сибирь.Реалии» - была найдена статья с заголовком «Губернатор ограничил выезд из городов». Из заметки следует: мэрия по распоряжению губернатора якобы готовится перекрыть доступы в город. И даже называлась сумма: на это будет потрачено около трех миллионов рублей.

Кроме того, в соцсетях ВКонтакте и Facebook разместили текст под названием «Красноярск: Губернатор ограничил выезд из городов края». Ее автор уверяет: наш край стал первым регионом в России, где передвижения жителей ограничили посредством бетонных блоков, размещенных на въездах.

Между тем никакой информации из официальных источников о предстоящем перекрытии дорог не поступало. Так что сведения оказались обычным фейком.

- Таким образом, это заведомо недостоверная информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, - заключают в пресс-службе ведомства. – По инициативе прокуратуры края Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации.

Также в краевой главк направлены материалы о привлечении виновных к ответственности. Нарушителей ждет штраф от 30 000 до 500 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU