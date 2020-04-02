В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T08:07:50+03:00

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В период полной самоизоляции из-за коронавируса в Красноярском крае ограничили продажу алкоголя. Такое решение было принято сегодня, 2 апреля, на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного собрания региона, сообщает депутат Елена Пензина.

Итак, теперь купить спиртное можно будет с 10.00 до 18.00, не раньше и не позже. За это решение оказались 33 парламентария, против один, трое воздержались и трое не голосовали.

Напомним, что в ряде регионов, где был объявлен режим всеобщей самоизоляции жителей, торговлю алкоголем уже ограничили. Предполагается, это приведет к снижению количества «пьяных» преступлений. К слову, с 16 по 29 марта в Красноярском крае их количество увеличилось на 19%, рассказал руководитель регионального главка Александр Речицкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU