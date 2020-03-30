Коронавирус в Красноярске, последние новости на 30 марта 2020 года: подтверждение диагноза ожидают 9 красноярцев, новых случаев заражения не зарегистрировано

В минздраве сообщили, сколько заболевших и находящихся на карантине жителей сейчас в Красноярске на 30 марта 2020 года. На данный момент 12 заболевших, и еще в 9 случаях врачи ждут подтверждения из лаборатории «Вектор» (Новосибирск). 9308 красноярцев сейчас находятся на карантине (+1129 за сутки). Всего с 31 января 2020 года в крае обследован 4783 человека.

Данные на 30 марта 2020 года в Красноярске

В Красноярске очень мало людей на улицах, даже самых оживленных до карантина местахФото: Мария ЛЕНЦ

Жителей города просят не выходить из дома без надобности. Премьер-министр РФ Владимир Мишустин просил регионы обратить внимание на меры, которые приняты в столице в связи с распространением коронавируса.

Кинотеатры закрыты. На всех висят аналогичные предупреждения.Фото: Антон БИБЕР

С 28 марта 2020 года в Красноярске закрылись все развлекательные заведения, кинотеатры, рестораны, спортивные секции и залы, зоопарки, розничные магазины (кроме продуктовых и вещей первой необходимости). ТРЦ работают в ограниченном режиме, т.е. функционируют только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. О том, что еще работает в Красноярске читайте тут.

Транспорт с начала нерабочей недели будет ходить по-прежнему с ограничениями: в 21.00 автобусы выходят на маршрут последний раз. Есть несколько маршрутов, которые продолжат работу в стандартном режиме.

Парковка в первый день нерабочей недели, все остались дома.Фото: Антон БИБЕР

Главный врач краевой больницы Егор Корчагин записал видеообращение к жителям региона и сотрудникам краевой больницы, в котором очень много важных для всех нас моментов. В полном объеме вы можете послушать их в видеообращении, мы выделим самую важную информацию:

- Две трети жителей края и сотрудников краевой больницы переболеют коронавирусом.

Коронавирус в Красноярске: переболеют две трети населения края.

Корчагин также заявил, что в город привезут новые тест системы, которые за 90 минут определят коронавирус.

С 30 марта 2020 года краевая клиническая больница приостанавливает прием плановых пациентов для очного консультирования и стационарного лечения. Неотложная и экстренная помощь остаются работать в полном объеме.

Пустые детские площадки.Фото: Антон БИБЕР

В Красноярске остались работать МФЦ, но только по предварительной записи. Однако, многие жители города проигнорировали эту информацию и устроили в нескольких МФЦ давку.

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