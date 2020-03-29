2020-03-29T06:45:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске: переболеют две трети населения края

Сколько заплатят медикам за работу в очаге инфекции, какие проблемы могут возникнуть у медиков и пациентов и кого примет на лечение главная больница региона - об этом говорит главный врач краевой больницы Егор Корчагин [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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с сайта краевой больницыс сайта краевой больницы
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Главный врач краевой больницы Егор Корчагин записал видеообращение к жителям региона и сотрудникам краевой больницы, в котором очень много важных для всех нас моментов. В полном объеме вы можете послушать их в видеообращении, мы выделим самую важную информацию

- Две трети жителей края и сотрудников краевой больницы переболеют коронавирусом.

- Эпидемия мимо нас не пройдет, просто к нам она придет чуть позже, - поясняет Егор Корчагин. – И надежных методов лечения и вакцинации пока нет. Хорошая новость: скорость распространения можно затормозить, если люди будут соблюдать правила безопасности. С пожилыми родственниками лучше не контактировать в течение месяца, чтобы обезопасить их. Чем меньше встреч, тем спокойнее начнется эпидемия.

Также Егор Евгеньевич напомнил правила респираторного этикета: носить маску, соблюдать дистанцию, чихать и кашлять в локоть, чтобы ладони оставались чистыми и не распространяли инфекцию.

- Может возникнуть проблема нехватки ресурсов медицинских учреждений Красноярского края. Пациенты с легким или средней тяжести течением болезни будут лечиться дома. Госпитализация в нашу больницу – только по жестким показаниям: температура свыше 38,5 градусов, одышка более 30 в минуту. Краевая больница будет принимать только тяжелых пациентов и пациентов с внебольничными пневмониями, нуждающихся в кислородной поддержке. Сейчас в нашей больнице готовится стационар на 72 пациента с возможностью искусственной вентиляции легких и стационар на 160 мест для пациентов средней степени тяжести.

- Для работы с пациентами с коронавирусом будет выделен отдельный персонал. Как будут развиваться события – неизвестно, но вероятнее всего, те, кто зайдет в очаг инфекции, останется там минимум на месяц. Мы готовим отдельные помещения для них. И нужно понимать, кто все это время будет с их детьми, пожилыми родственниками и т.д. Названа сумма доплаты для тех, кто будет работать в очаге: 70 тысяч рублей. Но, скорей всего, будет градация по степени опасности.

- Одна из самых больших проблем – нехватка средств индивидуальной защиты для наших медработников. Мы шьем марлевые маски, но это слабое утешение. Надеемся на помощь региона, ждем ответ до понедельника.

Коронавирус в Красноярске: переболеют две трети населения края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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