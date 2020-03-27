Нерабочая неделя в Красноярске с 28 марта по 5 апреля 2020: что закрыто и что будет работать

В предстоящую неделю с 28 марта по 5 апреля остаются работать предприятия, организации и учреждения, которые задействованы в обеспечении нормальной жизнедеятельности горожан. В первую очередь, это ресурсоснабжающие и коммунальные предприятия и производители продуктов питания. А также органы власти.

Что будет работать:

- пенсионный фонд (с изменениями в обсуживающем графике),

- больницы (в ограниченном режиме) и неотложка (без изменений),

- банки (операционисты),

- общественный транспорт.

- продуктовые магазины ,

- аптеки.

Также сообщили о своей готовности доставка готовой еды (пиццы, роллов) и продуктов питания из магазина. Разрешено работать магазинам , реализующим товары первой необходимости (бытовую химию, предметы гигиены).

Согласно постановлению главного санитарного врача края уже с 25 марта в Красноярске закрыты все спортивные и культурные учреждения, находящиеся в ведении минспорта края, управления культуры и управления спорта города.

Согласно указу губернатора края в нерабочую неделю однозначно закрываются все учреждения общепита: бары, рестораны, ночные клубы и столовые. Не будут работать кинотеатры, торговые центры, работать салоны красоты (парикмахерские). Также принято решение о закрытии детских садов.

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