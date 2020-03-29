2020-03-29T15:06:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске: новые тест-системы позволят определить коронавирус за 90 минут

Об этом сообщает главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин
Татьяна РЯБИНИНА
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Главная мера профилактики: сидеть дома!Главная мера профилактики: сидеть дома!Фото: Мария ЛЕНЦ
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На своей личной страничке в социальных сетях Егор Корчаги сообщил о новых тест-системах и о количестве пациентов с коронавирусом в главной больнице региона. Цитируем: «Сегодня появилась отличная новость. В Москве и в Новосибирске разработаны и одобрены к производству и использованию тест-системы, которые позволяют проводить оценку наличия коронавируса в материалах, забранных от пациента, в течение 90 минут. Это позволит серьезно ускорить процесс постановки правильного диагноза и распределить потоки пациентов. Такой подход позволит существенно сократить нагрузку на медицинские организации и обеспечить, в случае необходимости, большее количество реально заболевших необходимой помощью.

За прошедшие сутки в Краевую клиническую больницу поступило 3 пациента с внебольничной пневмонией. Всего находится на лечении 34 пациента, из них 5 человек проходит лечение в отделении реанимации.

Продолжаем работать в штатном режиме и готовиться к возможному поступлению пациентов с коронавирусной инфекцией.

Напоминаю, что с завтрашнего дня мы временно приостанавливаем прием плановых пациентов для очного консультирования и стационарного лечения. Неотложная и экстренная помощь остаются в полном объеме».

ИСТОЧНИК KP.RU

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