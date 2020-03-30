Нерабочая неделя в Красноярске с 30 марта по 5 апреля 2020 года: как живет город в условиях карантина

В Красноярске начала нерабочая неделя. Она продлится с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Все развлекательные заведения, кинотеатры и торговые центры закрыты. Жителей города просят оставаться дома и выходить только для того, чтобы пополнить запасы в ближайших продуктовых магазинах.

О том, что работает в Красноярске можно прочитать тут.

О том, как ходит транспорт в нерабочую неделю узнайте тут.

В нашей трансляции мы показываем, как жители города живут в условиях карантина.

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