2020-03-30T05:58:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Красноярске с 30 марта по 5 апреля 2020 года: как живет город в условиях карантина

Рассказываем, как живет город во время нерабочей недели в Красноярске с 30 марта по 5 апреля 2020 года
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Нерабочая неделя в Красноярске продлится с 30 марта по 5 апреля 2020 годаНерабочая неделя в Красноярске продлится с 30 марта по 5 апреля 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске начала нерабочая неделя. Она продлится с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Все развлекательные заведения, кинотеатры и торговые центры закрыты. Жителей города просят оставаться дома и выходить только для того, чтобы пополнить запасы в ближайших продуктовых магазинах.

О том, что работает в Красноярске можно прочитать тут.

О том, как ходит транспорт в нерабочую неделю узнайте тут.

В нашей трансляции мы показываем, как жители города живут в условиях карантина.

Если вы хотите поделиться своим рассказом или наблюдениями: пишите в лс в нашей группе ВКонтакте vk.com/krskpru или присылайте на электронную почту 2069652@mail.ru

Нерабочая неделя в Красноярске с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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