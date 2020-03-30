Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 30 марта 2020 года: подтверждено 2 новых заболевших

30 Март 2020 2020-03-30T12:52:45+03:00

Медики поделились свежими данными о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 30 марта 2020 года: инфицированных COVID-19 теперь 14 человек

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Еще два новых случая COVID-19 подтвердили эпидемиологи у жителей Красноярского края в понедельник, 30 марта. Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Красноярске увеличилось до 14 человек, сообщает региональный Роспотребнадзор. На подозрении у медиков остаются 7 человек - в отношении них ожидается лабораторное подтверждение, либо опровержение диагноза.

- Под медицинским наблюдением на дому находится 10 210 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 962 человек, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Медики и эпидемиологи говорят, что зараженные находятся в изолированных от других людей боксах, опасности для окружающих не несут. Общее состояние пациентов оценивается, как удовлетворительное. В данный момент все те, с кем контактировали зараженные, также находятся на карантине.

Медики напоминают, что при любых симптомах простуды необходимо обращаться к врачу, не заниматься самолечением. И соблюдать 14-дневный режим самоизоляции тем, кто вернулся домой из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU