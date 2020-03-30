Жители Красноярска штурмом берут перешедшие на работу по записи МФЦ

30 Март 2020 2020-03-30T09:09:26+03:00

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Жители Красноярска буквально атакуют работников МФЦ - несмотря на ограничения в работе центров, о которых горожан заранее предупреждали. Напомним, ранее сообщалось, что в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в мире, стране и регионе МФЦ с 28 марта переходят на новый режим работы - по предварительной записи. Но либо красноярцы не слышали о предупреждении, либо предпочли проигнорировать его. Одно ясно: МФЦ могут стать рассадниками коронавируса, боятся их сотрудники. Они обратились за помощью к депутату Заксобрания края Александру Глискову. Но призыв к горожанам предварительно записываться только усугубил ситуацию.

- По техническим причинам, точнее - из-за отсутствия отлаженной работы сайтов и программ для оформления предварительной записи на одно время записалось по 5–7 человек, которым нужны одни и те же виды услуг. И так по всем предоставляемых услугам в офисах МФЦ, - рассказывают сотрудники МФЦ.

Для противодействия давке сотрудники по два человека дежурят на входе, не пропуская основную массу горожан. Работники МФЦ утверждают, что это не помогает. Люди ломятся внутрь и, подходя вплотную к сотрудникам (естественно, без защитных масок), начинают объяснять свои цели. Естетственно градус злости у толпы довольно большой. Поэтому помимо коронавируса сотрудники МФЦ элементарно боятся за собственную безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU