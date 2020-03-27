2020-03-27T13:14:38+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Красноярске: как будет работать транспорт с 30 марта по 5 апреля 2020 года

Впереди - нерабочая неделя в Красноярске: рассказываем, как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Все автобусы, троллейбусы и трамваи в Красноярске будут отправляться в последний рейс в 21.00Все автобусы, троллейбусы и трамваи в Красноярске будут отправляться в последний рейс в 21.00Фото: Мария ЛЕНЦ
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Уже завтра начнется нерабочая неделя в Красноярске, и «КП-Красноярск» выяснили, как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

Напомним, что эти дни объявлены нерабочими как мера предотвращения распространения коронавируса.

Все автобусы, троллейбусы и трамваи в Красноярске будут отправляться в последний рейс в 21.00. Это значит, что транспорт еще в среднем полтора часа будет работать в линии и только потом поедет в гараж. То есть примерно до 22:30 общественный транспорт будет работать, - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Помимо этого в департаменте транспорта Красноярска определили так называемые дежурные маршруты общественного транспорта, которые будут работать без изменения расписаний, в вечернее время. Всего их 15: 14 – автобусные и 1 троллейбусный. Это №№ 2, 7, 9, 12, 19, 49, 52, 53, 55, 80, 83, 85, 87, 91 и троллейбус № 7.

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