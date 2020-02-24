В Красноярске суд избирает меру пресечения начальнику УДИБа Евгению Петрюку

Тело погибшей женщины обнаружил утром 22 февраля случайный прохожий во дворе многоэтажки на Мичурина. Истерзанное, со следами множества укусов, и рядом свора, не меньше пяти псов. Мужчина тут же позвонил в полицию...

Первоначальных версий было две. Первая – женщина умерла ночью, а потом уже набросилась свора. Вторая – женщину загрызли одичавшие псы. Через несколько часов после начала проверки следователи краевого следкома завели сразу два уголовных дела: по части 1 статьи 105 «Убийство» и по статье 293 УК РФ «Халатность» в отношении неустановленных должностных лиц администрации Кировского района.

24 февраля суд Кировского района избирает меру пресечения руководителю Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгению Петрюку. Именно это подразделение департамента городского хозяйства традиционно много лет отвечало за отлов бродячих собак в краевом центре.

История отлова: что не так

Безнадзорные животные всегда были проблемой больших городов. Красноярск – не исключение. Но десятки лет назад о них особо не говорили и все знали, что есть бригады, которые по ночам отлавливают или отстреливают животных и утилизируют. На это из бюджета всегда выделялись деньги.

Потом краевые парламентарии приняли закон, по которому больных и агрессивных собак усыпляют, а здоровых и спокойных кастрируют / стерилизуют – и отпускают. Но в 2015 году подрядчика Версяцкаса зоозащитники обвинили в жестоком обращении с животными (в его приюте нашли замученных щенков и другие свидетельства жестокости). За три года он успел получить за свою работу около 20 миллионов рублей из бюджета. При этом его уличили в приписках, в конце концов, очередной тендер он проиграл.

После Версяцкаса ни одного результативного подрядчика у мэрии так и не случилось. На торги заявлялись зоозащитные организации, которые обещали делать все гуманно, быстро, эффективно, ссылались на свой опыт. Были «Белка и Стрелка», которая за 1,5 миллиона не справилась со своими обязанностями. Была некая «Леанта», получившая 4 миллиона.

Наконец в 2018 году заявилась организация «Бездомный пес» - тоже общественники. Освоила бюджетные деньги в размере 3,2 миллиона рублей, затем 2,5 миллиона, 3 миллиона, 5,5 миллионов... За это время количество бездомных собак в городе увеличилось в разы. К сожалению, во многом за счет снесенной ради строительства левобережной развязки большой части Николаевки. По приблизительным подсчетам аграрного университета сегодня в городе до 10 тысяч бездомных животных, а может и больше.

И снова бездомных собак - «Бездомному псу»

К слову, еще летом 2019 года прокуратура города признала: договоры с «Бездомным псом» заключались с нарушениями. В мэрию в 2019 году поступило 7 тысяч жалоб от населения, по информации прокуратуры, только в 4 случаях из 100 животных на самом деле отлавливали.

Но... неделю назад стало известно: отлавливать бездомных собак в Красноярске будет все тот же подрядчик, что и в прошлом, и в позапрошлом году – общественная организация «Бездомный пес». Стоимость контракта – миллион рублей, срок действия – до конца июля.

В паблике организации «Бездомный пес» ежедневно кипит работа: пристраивают различных животных, ищут им «надежные ручки», новых владельцев, обещают помощь при стерилизации и вакцинации. Несомненно, доброе дело, гуманное. Да и сами руководители организации не скрывают: подряды они берут, чтобы защищать животных, а не убивать их.

Но именно за последние два года работы «Бездомного пса» в Красноярске произошли несколько серьезных нападений на людей. В ноябре 2019 года в Черемушках стая агрессивных бродячих животных напала на 8-летнего мальчика и буквально сняла с ребенка скальп. С мальчиком был его брат, он прибежал за помощью в ближайший павильон. И если бы ни женщина продавец, трагедии бы не миновать. СК возбудил уголовное дело.

Животных много в Академгородке, в Ленинском районе, в Кировском – да везде. Оккупируют школьные территории так, что там намерены приобретать отпугивающее оборудование. Сотрудники национального парка «Столбы» жалуются: для них бродячие псы – беда из бед, они нападают на краснокнижных животных на заповедной территории.

Закон теперь гласит: ловить по-новому

Тем не менее, пока горожане жалуются на агрессию собак, законодатели решают, как оградить животных от агрессии людей. С 1 января 2020 года вступили новые нормы Федерального закона № 498. Теперь ответственность за всех безнадзорных животных по факту напрямую несут не муниципалитеты, а правительство региона. В нашем случае – не администрация Красноярска, а министерство экологии и рационального землепользования.

- Минэкологии должно разработать и принять порядки, регулирующие обращение с животными, деятельность приютов и государственный надзор в этой области. В представленном на комитете (по природным ресурсам и экологии Заксобрания края – прим. ред.) новом законопроекте предлагается вернуть муниципалитетам часть полномочий и дополнить их новыми, - прокомментировали в пресс-службе краевого парламента.

Если до изменений в ФЗ подрядчики, привлеченные муниципалитетами, отлавливали безнадзорных животных, больных и агрессивных подвергали эвтаназии, а здоровых стерилизовали и отпускали. То теперь, по словам минэкологии Павла Корчашкина, отлавливать животных надо с видеофиксацией, карантин для них увеличен с семи до десяти дней, во время которых положено двухразовое кормление. Больных и агрессивных животных нужно оставлять в приютах, а здоровых, после стерилизации и маркировки, отпускать в ту местность, где они были пойманы.

Остается добавить, что в краевом бюджете на 2020 год решение проблемы с бродячими собаками заложено около 42 миллионов рублей. Львиную долю получит Красноярск. Но, по ощущениям специалистов минэкологии, этого мало – нужно еще около 38 миллионов рублей дополнительно.

Куда должны пойти эти деньги, конкретно, «задача – сумма», спросим в ближайшее время в самом министерстве экологии.