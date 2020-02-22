В Красноярске возле стаи бродячих собак обнаружили тело женщины со следами от укусов

22 Февр. 2020 2020-02-22T15:54:38+03:00

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В Красноярске 22 февраля рано утром на улице Мичурина во дворе многоквартирного дома было найдено тело женщины со следами укусов. Страшную находку обнаружил случайный прохожий. Неподалеку крутилась стая бродячих собак. Мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. А после расследованием дела занялись следователи.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 – убийство.

- Следователи устанавливают все обстоятельства, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Также возбуждено уголовное дело, в отношении неустановленных должностных лиц администрации Кировского района по статье 293 УК РФ (халатность).

Расследование уголовных дел продолжается. Экспертам предстоит установить точную причину гибели женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU