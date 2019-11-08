2019-11-08T12:06:49+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка в Красноярске

Ответственных за отлов в Ленинском районе подозревают в халатности
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ребенка едва удалось отбитьРебенка едва удалось отбитьФото: Мария ЛЕНЦ
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СК возбудил уголовное дело после того, как на ребенка в Красноярске напала стая бездомных собак и едва не загрызла. Напомним, все случилось накануне, на улице Шевченко. К работнице одного из павильонов прибежал 11-летний мальчик и сообщил: на его брата напали разъяренные собаки. Женщина бросилась на помощь. В канаве неподалеку застала страшную картину: собаки пытались загрызть ребенка. У мальчика повреждены руки и ноги, шея, голова, грудь...

- Вдвоем они смогли отогнать агрессивных животных от ребенка и вызвали скорую помощь. Мальчик получил тяжелые травмы в виде рваных ран и госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведено несколько операций, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. - В настоящее время устанавливаются ответственные должностные лица за отлов и содержание бездомных собак в Ленинском районе, а также иные необходимые обстоятельства.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.293 УК России (халатность). Виновным грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест на 3 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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