Стая бродячих собак напала в Студгородке на жительницу Красноярска

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-20T08:59:55+03:00

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Стая бродячих собак напала на красноярку в Студгородке. Все произошло в жилом комплексе «Орбита». Очевидцы сняли на видео, как голодная свора (порядка 6-7 псов) гонит по улице девушку. Так кричит и пытаяется отбиться от разъяренных собак сумкой. Это ей едва-едва удается, вероятнее всего, кто-то из прохожих спугнул свору. Только везение спасло девушку от клыков собак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/721306" frameborder="0"></iframe> Нападение бездомных собак.Видео: соцсети

Отметим, что в Красноярске остро стоит проблема с бродячими собаками - некоторых районах они орудуют по нескольку ста, нападают не только на взрослых, но и на детей. Чиновники администрации Красноярска рекомендуют только один способ борьбы - звонить в службу 005 и оставлять заявку на отлов. Однако проблему это не решает. И она год от года стоит в городе все острее. Данное видео вновь всколыхнуло волну споров: нужно ли отстреливать бездомных собак?

ИСТОЧНИК KP.RU