Сделали 3 операции. В Черемушках стая бродячих собак едва не загрызла 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 04:16 2019-11-08T04:16:38+03:00

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Стая бездомных собак напала в Черемушках на 8-летнего ребенка, сообщает ТВК. Случилось все днем. К местной жительнице прибежал мальчик и рассказал, что его младшего брата загнали в канаву бездомные собаки (две с бирками из приюта) и начали грызть. Та бросилась на помощь и увидела страшную картину: 8 псов буквально рвали мальчика на части. Женщина начата их отгонять палками и камнями - спугнула.

- Собаки начали окружать, я палками, бутылками, все в них начала кидать. Собаки нас до самого конца гнали, - рассказала женщина.

Малышу вызвали «скорую»: у него была разодрана, шея, руки, ноги, грудь, на голове не было части кожи. Пришлось делать пересадку. Известно, что ребенку сделали три операции. В администрации города говорят, что про инцидент знают.

- Мы работаем в рамках действующего законодательства, - говорит пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Нажалова. - По законодательству от бригады отловов выезжают на место при наличии заявки. Заявки действительно были, туда выезжали бригады, была отловлена одна особь, подрядчик бригады говорит, что они отловили вожака.

Вожака или нет - семье пострадавшего ребенка, да и ему самому это вряд ли важно.

ИСТОЧНИК KP.RU