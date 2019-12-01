Фура врезалась в скорую помощь и раздавила частный дом в Красноярском крае: погиб человек

В Красноярском крае череда смертельных аварий продолжается: в минувшую субботу, 30 ноября, на трассах региона произошли три таких ДТП, погибли 10 человек, в том числе трое детей.

А 1 декабря еще одна трагедия – в Нижнеингашском районе фура врезалась в УАЗ скорой помощи и после протаранила частный дом, погиб водитель спецмашины. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД России по краю.

Все случилось днем в деревне Елизаветка, по которой проходит трасса Р-255 «Сибирь». Вот предварительная версия событий: 65-летний водитель скорой при развороте от правой обочины не пропустил фуру с полуприцепом. В результате большегруз буквально разворотил УАЗ, а после его вынесло прямо на частный дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="428" height="854" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/747152" frameborder="0"></iframe> ДТП скорая и фура. Канск Елизаветка 1.12.2019 Видео: ЧП Канск.

Тяжелый большегруз буквально снес ветхий дом. Фото: ЧП - Канск.

Увы, водитель спецмашины не выжил. Попала в реанимацию и 38-летняя женщина фельдшер, за ее жизнь борются врачи. 60-летний мужчина, который был за рулем фуры, уцелел. Сейчас все детали трагедии выясняет следственно-оперативная группа.

Водитель не выжил. Фото: ЧП - Канск.

- Водителя жалко, хороший был мужик. За женщину фельдшера молимся, чтобы поправилась, - рассказывают местные. - Хорошо хоть, что в этом доме, который разнесла фура, никто не живет.

Скорая была вся искорежена. Фото: ЧП - Канск.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память!

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