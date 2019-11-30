2019-11-30T06:44:27+03:00
Происшествия

Погибла семья из 5 человек: в Красноярском крае «Лада Калина» столкнулась с грузовиком

ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» под Уяром [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Погибли 5 человек Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюПогибли 5 человек Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Уже вторая тяжелая авария за сутки случилась в Уярском районе Красноярского края. Напомним, минувшей ночью при выезде с заправки столкнулись «Хонда» и «Ниссан» - погибли 3 человека, еще трое ранены! А спустя несколько часов рядом, всего в трех километрах - «Лада Калина» вылетела на встречную полосу, где была буквально смята грузовиком. Погибли два взрослых и трое детей...

ДТП 30.11.2019 под Уяром. Погибли пять человек.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Сегодня около 8 часов утра в Уярском районе на 935 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь», по предварительным данным, легковой автомобиль «Лада Калина» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с грузовиком, который ехал во встречном направлении, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД .

Грузовик смял «Лада Калина» Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Грузовик смял «Лада Калина» Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сейчас госавтоинспекторы устанавливают личности погибших людей, а также - с чем связана такая аравийность на одном участке. В такие совпадения верится с трудом. В том числе эксперты оценят и состояние дороги - мог ли гололед спровоцировать трагическую аварию.

- На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий, - говорят в полиции. - Также была направлена следственно-оперативная группа главка, в которую вошли следователи, специализирующиеся на расследовании тяжких ДТП. Кроме этого, в Уярский район была направлена специализированная машина экспертно-криминалистического центра.

Трассу оцепили сотрудники ГИБДД. Проезд здесь сейчас закрыт. Объехать участок можно по дороге УярЗаозерныйБородино. Движение в ручном режиме регулируют инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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