Погибла семья из 5 человек: в Красноярском крае «Лада Калина» столкнулась с грузовиком

Уже вторая тяжелая авария за сутки случилась в Уярском районе Красноярского края. Напомним, минувшей ночью при выезде с заправки столкнулись «Хонда» и «Ниссан» - погибли 3 человека, еще трое ранены! А спустя несколько часов рядом, всего в трех километрах - «Лада Калина» вылетела на встречную полосу, где была буквально смята грузовиком. Погибли два взрослых и трое детей...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746983" frameborder="0"></iframe> ДТП 30.11.2019 под Уяром. Погибли пять человек.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Сегодня около 8 часов утра в Уярском районе на 935 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь», по предварительным данным, легковой автомобиль «Лада Калина» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с грузовиком, который ехал во встречном направлении, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД .

Грузовик смял «Лада Калина» Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сейчас госавтоинспекторы устанавливают личности погибших людей, а также - с чем связана такая аравийность на одном участке. В такие совпадения верится с трудом. В том числе эксперты оценят и состояние дороги - мог ли гололед спровоцировать трагическую аварию.

- На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий, - говорят в полиции. - Также была направлена следственно-оперативная группа главка, в которую вошли следователи, специализирующиеся на расследовании тяжких ДТП. Кроме этого, в Уярский район была направлена специализированная машина экспертно-криминалистического центра.

Трассу оцепили сотрудники ГИБДД. Проезд здесь сейчас закрыт. Объехать участок можно по дороге Уяр – Заозерный – Бородино. Движение в ручном режиме регулируют инспекторы ГИБДД.