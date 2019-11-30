Полиция возбудила уголовное дело по ДТП, где погибла семья из 5 человек

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-30T08:55:28+03:00

Авария с грузовиком: погибли 5 человек Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Красноярском крае, где погибла семья из 5 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. Напомним обстоятельства аварии: около 08.00 на 935 километре трассы Р-255 «Сибирь» под колеса грузовика вылетела «Лада Калина». В ней находились двое взрослых и трое детей - все погибли на месте. Машина пресратилась в груду металлолома.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке полиции - Для выяснения причин и обстоятельств аварии назначено проведение ряда экспертиз – судебно-медицинской, трассологической и автотехнической.

Добавим, что это не единственная авария на данном участке дороги. Несколькими часами ранее, в трех километрах от этого места, при выезде с заправки столкнулись «Хонда» и «Ниссан» - погибли три человека, еще трое госпитализированы.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования близким погибших в двух страшных авариях. Скорбим вместе с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU