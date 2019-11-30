10 жертв за сутки. Еще одно смертельное ДТП с двумя погибшими случилось в Красноярском крае

Еще одна смертельная авария произошла в Красноярском крае в субботу, 30 ноября.Теперь уже в Абанском районе, водитель «Субару» вылетел на встречную полосу, погибли двое, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

Все случилось в районе деревни Бирюса, говорят очевидцы. Мужчина за рулем «Субару» не справился с управлением, выехал на встречную полосу. В тот момент на ней находилась «Шкода Октавия»...

- Водитель «Субару» погиб сразу, сидевшая за ним пассажирка умерла, не дождавшись «скорой». Молодая женщина с ребенком на руках (они были на переднем сиденье) выжили. Хотя никто пристегнут не был. В «Октавии» мужчина получил перелом ноги, - утверждают очевидцы.

Смертельное ДТП 30.11.2019 Красноярский край, Бирюса . Видео: ЧП - Красноярск

Напомним, это третья смертельная авария в крае за сутки. Ранее в Уярском районе на выезде с заправки столкнулись «Хонда» и «Ниссан», погибли трое. А несколькими часами позже под колеса грузовика вылетела «Лада Калина». В ней были двое взрослых и трое детей, семья. В искореженной машине не выжил никто.

- 10 жертв за сутки! – ужасаются соцсети. – Трасса жатву собирает. Соболезнования родным и друзьям погибших.

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