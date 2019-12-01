Водитель фуры, раздавившей семью из пяти человек: «У меня у самого дети. Но некуда было сдвинуться!»

Тяжелая фура всмятку раздавила «Ладу Калину», в ней погибла целая семья – трое детей и двое взрослых. О том, как все было, сообщил водитель грузовика.

Напомним, трагедия случилась в субботу, 30 ноября, около 8 утра на 935-м километре трассы Р-255 «Сибирь», возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», назначены экспертизы.

Уже известно: в то утро по трассе потоком шли фуры. И водитель «Лады» решился на обгон – выехал на встречку. Как потом оказалось, под колеса одного из большегрузов. Погиб сам и вся его семья. Шансов спастись не было ни у кого.

- Я находился на мосту, - рассказал водитель грузовика нашим коллегам с телеканала «Енисей». – Мне было, ну, некуда сдвинуться. Все, и это произошло. Собрался остановиться, там лед, а он (легковой автомобиль – прим.ред.) на встречке уже был. Тяжело, конечно, столько детей. У меня самого дети маленькие.

Шансов выжить не было. Фото: соцсети.

Это очень страшно, признался в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» - Красноярск очевидец трагедии Матвей Н.:

- Едем, видим: все остановились, выходят – авария. Мы тоже выскочили. А там две фуры, пролитое масло. У «Лады» весь перед вдавлен вовнутрь. Народ собрался, чтобы помочь, а уже некому, никто не двигается. Фельдшер пульс прощупала, послушала прибором, головой покачала: нет никого живых. Это жесть: пять человек насмерть.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит соболезнования родным и друзьям погибших. Светлая память!

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