От удара полетели искры. Опубликовано шокирующее видео ДТП с пятью погибшими в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-01T13:17:37+03:00

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Опубликовано видео смертельного ДТП, в котором разбилась семья из 5 человек, под Уяром в Красноярском крае. По кадрам видно, легковое авто идет на обгон фуры, а потом удар – такой силы, что полетели искры…

Напомним, трагедия случилась в субботу, 30 ноября, около 8 утра на 935-м километре трассы Р-255 «Сибирь», возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», назначены экспертизы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/747122" frameborder="0"></iframe> Трасса 30.11.2019 Красноярск.Видео: ЧП-Красноярск

... В тот день по трассе шли фуры. И водитель «Лады» решился на обгон – выехал на встречную полосу. Как раз под один из грузовиков. Погиб сам и вся его семья, в том числе трое детей.

Вот что пишут в соцсетях:

- Понятно, что ехать за фурой, которая поднимает облако белой пыли в снегопад при свете фар, это ехать практически слепым. И хочется скорее обогнать. Но сплошная, мост, и все факторы против обгона и нарушение ПДД тоже имеет место быть. Куда ж ты, друг? Очень хочется верить, что это не сломает жизнь водителю фуры. Мужик-то уж совсем не причем.

- Какое облако? Отличная дорога! Просто не рассчитал силы своего авто плюс короткая видимость, так как подъем был перед мостом! А оттормаживаться бессмысленно, чтобы вернуться в свой ряд, потому что наледь на дороге! Увы и ах, уже ничего не поделать! Соболезнования родным!

Видео предоставлено пабликом ЧП - Красноярск.

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ИСТОЧНИК KP.RU