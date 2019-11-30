2019-11-30T05:11:25+03:00
Происшествия

При столкновении «Хонды» и «Ниссана» три человека погибли, три ранено

Жесткое ДТП случилось ночью под Уяром
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Трое погибли, трое ранены Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюТрое погибли, трое ранены Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В ночь на субботу, 30 ноября, в Уярском районе края произошла страшная авария - столкнулись «Хонда» и «Ниссан», сообщает ГИБДД. Случилось все на 932 километре трассы Р-255 «Сибирь». Обе машины - всмятку, пострадали и погибли люди. Как все произошло? Предварительно - 38-летний водитель «Хонды», выезжая с заправки, не предоставил преимущество в движении другой машине, «Ниссану». Им управлял 31-летний мужчина.

- В результате ДТП погибли водитель «Хонды» и двое его пассажиров (мужчина и женщина), - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевой ГИБДД. - Кроме этого, в аварии пострадали пассажир «Хонды», а также водитель «Ниссана» и двое его пассажиров.

В данный момент полиция выясняет все обстоятельства трагедии, работает следственно-оперативная группа. Кроме того, на место выехал начальник МО МВД России «Уярский» Сергей Гостюхин. Подробности сообщим позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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