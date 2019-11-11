«Биперы почему-то оставили в номере»: под лавиной в Приисковом погиб турист и уцелел его товарищ

Ринату Х*. было только 33 года, у него осталась жена и двое детей: сын и дочь. Вместе со своими товарищами мужчина приехал из Альметьевска на курорт Приисковый. Это небольшое село в Хакасии – настоящая Мекка для снегобратьев (так называют себя приезжающие сюда спортсмены). Крутые склоны, лазурное небо, снег-пухляк, за этим в При устремляются экстремалы со всей страны и даже из-за рубежа.

Но 10 ноября случилась трагедия. Сошедшая во время катания лавина погребла под собой Рината и его друга. Как все было в тот роковой день, рассказал в инстаграме Эд Кедринский, основатель снегоходной школы в Приисковом.

По словам эксперта, парни собирались кататься вместе со своей группой. Но оказались готовы раньше других, поэтому выехали вдвоем, ожидая, что остальные к ним присоединятся. Биперы (лавинные маячки) были у обоих, но почему-то оставили их в номере. Покатались немного у ручья Каскадного и решили вернуться на базу. Снег показался «неинтересным», везде был наст.

ed_snega_net 10.11.2019 в Приисковом (Хакасия) из-за схода лавины погиб снегоходчик

И тут заметили: на одном из склонов надуло козырек из другого, пушистого снега. В итоге захотели его «распилить» - практически синхронно выдвинулись на склон, примерно на середину.

Между тем ноябрь и декабрь в Приисковом – самое лавиноопасное время. Из-за сильных ветров и осадков под снегом образовалась ледяная «подложка». И, когда парни пробороздили склон, их засыпало: один оказался рядом со своей машиной, другого отбросило от нее метров на пять и накрыло снегом сантиметров на 50.

- Оказались без биперов, связи, товарищей, - продолжает Эд Кедринский. – В округе – ни души, никто не видел, как сходила лавина. По чистой случайности рядом проходил ратрак со сноубордистами. Они заметили лавинный вынос и торчащие из-под снега лыжи снегоходов. Сразу приступили к поискам.

Первого удалось откопать быстро, несмотря на то, что он оказался под своим снегоходом. Вторую машину тоже нашли оперативно, а человека – нет.

Погребенных под лавиной снегоходчиков ищут с помощью щупов. Фото: Приисковый, Главстан, Трансваль, группа в соцсети.

Его искали с помощью лавинных щупов, протыкая толщу снега. Но местами почва была вязкой, глинистой, пружинила. Создавалось впечатление, что там, внизу – кто-то есть…

В результате Рината обнаружили только почти через два часа. Понятно, что к тому моменту он уже умер. Шансов у него, скорее всего, не было. По статистике, 50% людей, оказавшихся под лавиной, гибнут в течение 15 минут.

Если вы собрались в горы, нужно четко соблюдать правила, напомнил эксперт. Катаемся только группами. Обязательно берем с собой биперы, лавинные щупы и лопаты. Причем если на склоне один-два человека, остальные должны только наблюдать и страховать (не забывая и о своей безопасности). Только тогда есть вероятность, что в случае схода лавины товарищи успеют откопать тех, кого засыпало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/743027" frameborder="0"></iframe> Возле Приискового в Хакасии сошла лавина. Видео: ТВК.

После трагедии начата доследственная проверка случившегося. На место выехал следователь и оперативная группа.

СПРАВКА «КП»

Бипер – он же лавинный датчик или маячок. Прибор, используемый для поиска людей в лавинах. Имеет два режима: передачи и приема сигнала.

(*фамилию не указываем по этическим соображениям).

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