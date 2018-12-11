Агафье Лыковой на Ми-8 отправили 100 килограммов муки, капусту, крупу и 300 килограммов сена

Зимой на таежной заимке Агафьи Лыковой житье еще суровее. И скотину нужно обиходить, и старенький домик. Хоть есть у 74-летней отшельницы подмога – послушник Георгий – тем не менее приходится несладко.

Года уже не те, шалит здоровье

А накануне стало известно: Агафья Карповна попросила большую землю о помощи. Невмоготу стало, вот и позвонила по спутниковому телефону (он появился у нее не так давно) своему знакомому – тележурналисту из Красноярска Андрею Гришакову.

- Звонок от Агафьи Лыковой. Ровно в 14:00 по красноярскому времени. Прежде, чем оборвалась связь, она успела сказать, что запасов еды не хватит до конца декабря. Ее голос дрожал, где-то там, рядом с ней находился ее нынешний сосед Георгий. Вообще, я хорошо изучил Агафью за наши 8 лет знакомства, видел ее в печали, в радости и в… животном страхе (когда нас преследовал медведь). И скажу, что Агафьин голос не будет просто так дрожать без причины. Так вот, несмотря ни на что, мы, друзья, знакомые известных российских старообрядцев Лыковых и просто неравнодушные, обязательно поможем Агафье Карповне в самое ближайшее время. И в этом можно не сомневаться, - сообщил Андрей в своем фейсбуке.

Дом Агафьи Лыковой. Фото: заповедник «Хакасский»

Такое уже бывало. Года у бабушки Агафьи уже не те, ей 74, шалит здоровье. Этим летом к заимке опять подобрался настырный медведь, вытоптал огородик. Благо, сейчас впал в спячку, не тревожит хозяйку и ее обитель (так величает Агафья свой таежный тупик).

К слову у нее здесь козы, курочки и собака да кошки, поди-ка за всеми пригляди да накорми.

Косить там нечего

Впрочем, вскоре выяснилось: морить себя голодом отшельнице не приходится. Ее старинный друг, редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский, созвонился с таежником Николаем Седовым. Сыном того самого охотника Ерофея, который до последнего жил по соседству с Агафьей и помогал, чем мог. А, когда умер, там, на берегу реки Еринат, его и похоронили.

- Узнал. Трагедии нет, - поделился Владимир Павловский. - Связь прерывается при пасмурной погоде, телефон хорошо работает лишь при солнце. Есть две батареи, солнечная подзарядка. Еды хватает, но только для Агафьи и Георгия. Не хватает сена и комбикорма. Вечная проблема. При случае - до Нового года - подкинут. Козы хорошо едят ивовую кору и еловую хвою. Самое главное - медведь залёг в берлогу, а он частенько тревожил летом и осенью.

Владимир Павловский, редактор газеты Красноярский рабочий и давний друг Агафьи 00:00 00:00

Конечно, надо помочь – по-человечески. Раза четыре или пять я там был, знаю обстановку, в которой она живет.

Человек попросил помощи – как не откликнуться-то? Козы, куры – это же ее питание. А сено в тех местах надо буквально «вырывать». Есть только маленькие клочочки, где она пытается накосить. Но не более того. Там же горы! Поэтому сена хватает буквально на первый месяц, начало зимовки или конец осени.

Заготовленное сено для коз, март 2018. Фото: заповедник «Хакасский»

Точно: сено, комбикорм и овес там взять практически негде – только завезти. Я сам таскал эти тюки, сын мой тоже, когда мы вместе туда летали.

Агафью не оставим

Напомним, Агафья Лыкова живет отшельницей всю свою жизнь. В этой тайге родилась, неподалеку от дома схоронила всех своих близких.

Говорят, человек она не самый простой. Но бывший губернатор кемеровской области Аман Тулеев сумел подружиться с отшельницей. А вот у экс-главы Хакасии (таежный тупик Агафьи – как раз на границе двух областей) сложилось другое отношение. Виктор Зимин назвал 74-летнюю старушку «великой нагрузкой». Мол, та не «является носителем никаких великих дел», с чего бы ей помогать. А как насчет нынешних властей?

- Но сама Агафья – это уже заповедник, история. По воле случая она поселилась в нашей, хакасской, тайге, - парирует руководитель пресс-службы правительства Хакасии Ирина Бутенко. – Отчасти поэтому и был организован заповедник «Хакасский» – чтобы сохранить уклад семьи Лыковых.

Ирина Бутенко, пресс-служба администрации Хакасии 00:00 00:00

Личную позицию главы я вам сообщить не могу – он сейчас находится в Москве, в командировке. Но знаете его предвыборный лозунг? Суть его сводится к тому, чтобы облегчить жизнь народу. Поэтому я не думаю, что к Агафье у него будет какое-то другое, негативное отношение.

Будни Агафьи Карповны. Фото: заповедник «Хакасский»

Я сама была на этой заимке в январе 2014 года. Очень красивые места, просто сказка какая-то. Но простой человек жить бы там не смог. Летом гнус, который человека изматывает. Зимой медведи, Агафья отпугивает их выстрелами из ружья. Непроходимая тайга, дикие животные… Но Агафья постоянно под опекой сотрудников заповедника. Они ее не оставляют.

Помощь идет

Как же случилось, что вышел провиант?

- Вы поймите, отшельница живет в очень труднодоступной местности, - рассказал нам директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. - Весной, летом и осенью – примерно раз в две недели – наши инспекторы – посещают ее. Оказывают помощь, она всех знает. Дрова, уборка, чистка. Каждому из инспекторов сама связала личные именные пояса, это знак высшей признательности и доверия.

Виктор Непомнящий, директор заповедника 00:00 00:00

Когда туда идет транспорт, все доставляем. А корреспонденции огромное количество. Сегодня порядка десяти посылок скопилось, если будет борт из Абакана, обязательно отправим.

Что касается сложившейся ситуации, я сомневаюсь, что у нее нет продуктов. Потому что любые гости, которые приезжают, везут их в большом количестве. Я думаю, она их не съест еще года два. Возможно, есть вопрос по сену. Но он традиционный, который появляется с середины зимы, к началу весны. А сейчас возник пораньше.

Сегодня к Агафье слетает «борт» из Таштагола (это Кемеровская область). Ведь для посещения заповедника требуется наше разрешение. Запрос был отправлен, и такое разрешение мы выдали.

Так что помощь к Агафье идет уже сегодня. «Уже подвезли к Ми-8 - 300 кг сена, несколько мешков комбикорма, муки 100 кг, капуста, лук, крупа, староверы-родственники передали топленое и намороженное молоко, мед и в эти минуты большой друг Агафьи Николай С. в магазине покупает одежду, мясо, свечи, фрукты, бензин, запчасти(на народные деньги)», - перечисляет Андрей Гришаков.

Сотрудники МЧС Хакасии часто навещают Агафью Лыкову и помогают ей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хакасии

Так что в беде Агафью не оставят. Говорят, пропасть не дадим, «снарядим» бабушку к долгой зиме. Иначе не по-божески, не по-человечески.

МНЕНИЕ

«Может лукавить, но помогать нужно»

Владимир Павловский, редактор газеты «Красноярский рабочий»

Сейчас общество разделилось: одни считают, что Агафья нахлебница. Живет на всем готовеньком. Вторые поддерживают, готовы и дальше на нее молиться. Мое мнение: она же не приехала, как другие староверы, в тайгу, не убежала от каких-то обстоятельств. Родилась там, на берегах Ерината. Паспорта не имеет, пенсию не получает. И благодаря, ей эта часть Саян, в общем-то, стала знаменитой. Многие (особенно те, что издалека) ассоциируют саму Хакасию с Агафьей Лыковой.

Без всякого сомнения, помогать нужно. Люди говорят: надо ее вывезти! Куда? Она не продержится не больше недели ни в Таштаголе, ни в Красноярске, ни в Абакане.

При мне приезжали ее единоверцы, дальние родственники – с юга Кемеровской области. Избушку ей обещали, у нее один ответ: нет и нет. Я тут родилась, тут и умру. Она – дитя природы. Никуда она не сдвинется с этих мест. Но это ее земля, в чем ее можно винить?

У Агафьи характер сложный. Помню, в первый мой приезд она у меня пять тысяч на ремонт крыши выманила. Не знаю, как потратить сумела, ей и так крышу латают. Иногда прибедняется, уже чувствует, что может кого-то разжалобить. Может нагнетать обстановку, это нормально. Ну, приспособилась к нашей жизни. У нас лукавства гораздо больше, чем у нее. В целом, она очень простой, искренний человек. Может ляпнуть правду в глаза, независимо, кто перед ней: губернатор или простой человек. Даже не все единоверцы ее выдерживали, уходили. Если надо молиться, будет молиться. Если надо что-то делать, будет делать, не обращая внимания на трудности или на боль. Такой она человек.

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