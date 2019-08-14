2019-08-14T09:45:12+03:00
Происшествия

Количество пострадавших от взрывов снарядов под Ачинском в Красноярском крае возросло до 40 человек

Режим ЧС в районе снят, жителям разрешили вернуться домой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество пострадавших от взрывов снарядов под Ачинском в Красноярском крае возросло до 40 человекКоличество пострадавших от взрывов снарядов под Ачинском в Красноярском крае возросло до 40 человекФото: Диана ИВАНОВА
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Количество пострадавших от взрывов снарядом на складах воинской части под Ачинском возросло до 40 человек. Это общие данные с 5 августа и по настоящее время. Большая часть получили амбулаторную помощь. В Ачинской межрайонной больнице и больницах Красноярска на стационарном лечении остаются 8 человек. Количество погибших не изменилось – один пожарный, который тушил пожар на арсенале 5 августа.

Взрыв на складе боеприпасов под Ачинском 9 августа..Видео: Красноярск главный

Напомним хронологию событий. Около 17 часов по местному времени на одном из складов в войсковой части произошел пожар. Следственный комитет предполагает, что в то время велись погрузочные работы. Из-за пожара начались взрываться боеприпасы. Жители Каменки, которая находится в нескольких сотнях метров от периметра складов, спешно покинули свои дома. В целом в тот вечер из Каменки, окрестных поселков и южной зоны Ачинска было эвакуировано более десятка тысяч человек.

Вечером 9 августа на снаряде подорвались 5 человек Фото: Диана ИВАНОВА

Вечером 9 августа на снаряде подорвались 5 человекФото: Диана ИВАНОВА

Пожар удалось локализовать к полудню 6 августа. Сразу же за работу принялись саперы. 8 августа утром режим ЧС сняли и каменцам разрешили вернуться домой. Комиссии начали ходить по домам и составлять акты на возмещение материального ущерба. Неожиданно вечером 9 августа вновь объявили тревогу: 5 служащих подорвались на боеприпасе. Власти объявили повторную эвакуацию жителей Каменки.

Перекресток возле деревни Каменка. После получения СМС об эвакуации люди «рванули» из деревни.Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Режим ЧС в Ачинском районе был снят утром 13 августа. Население возвращается домой.

Жители Каменки возвращаются в свои дома Фото: Диана ИВАНОВА

Жители Каменки возвращаются в свои домаФото: Диана ИВАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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