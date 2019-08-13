СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-13T08:41:33+03:00

В Ачинском районе снят режим ЧС: жители Каменки возвращаются в свои дома Фото: Диана ИВАНОВА

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Режим ЧС в Ачинском районе края снят утром 13 августа. Сейчас жители пострадавшей после серии взрывов на военном складе Каменки возвращаются в свои дома. Первыми на территорию зашли военныею затем автобусами привезли жителей деревни. Инженерно-саперные подразделения продолжают расчищать территорию деревни от снарядов. Сохранившиеся в дальнейшем используют, непригодные - утилизируют. Помимо военных в деревне работает и полиция.

- В Каменке развернут оперативный штаб полиции, который возглавляет начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Оперативный штаб осуществляет контроль за охраной общественного порядка на территории населенного пунктаю - говорят в пресс-службе краевого главка МВД.

Напомним, 5 и 9 августа в Каменке произошла серия взрывов на военном складе. 33 человека пострадало, один - погиб.

По всем вопросам компетенции органов внутренних дел обращаться можно по телефонам: 102 или 8(39151)91002.

ИСТОЧНИК KP.RU