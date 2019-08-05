«Мы с вами разговариваем, а снаряды продолжают взрываться»: жительница Ачинска спасала от места взрыва свою пожилую мать
«Комсомольская правда» поговорила с одной из жительниц поселка Ключи, что в 5 километрах от Каменки. Вот что рассказала Светлана Васильева:
Эвакуация в Ачинске. Видео: @krsk01.
- Наша мама пожилой больной человек. И сегодня с мужем выехали и по пути увидели взрывы. Сначала не поняли, что происходит. Потом нас обогнали несколько машин «Скорой помощи». И после мы увидели уже огонь, красное зарево.
Это по-настоящему жутко. Из Ключей пытаемся заехать в Ачинск, чтобы забрать документы, предметы первой необходимости, теплые вещи для мамы. Потом поедем в село Борцы ночевать. Заехать в Ачинск еще можно, дорога свободная, а вот обратный поток из города уже большой и плотный. Стемнело, а люди пытаются в ночь покинуть город. Я слышала, что объявили эвакуацию, советуют уехать подальше. Думаю, у кого нет родных в других селах, будут просто ночевать в поле, только бы подальше.
Фото: соцсети
Вот сейчас мы с вами разговариваем, а на моих глазах сразу два взрыва произошло. И на довольно большом расстоянии друг от друга. Говорят, что подземные склады тянутся на 18-20 километров. Может, и слухи. Еще страшно потому, что у нас здесь глиноземный комбинат. Про раненых ничего не слышала, но про Каменку уже ходят тоже слухи – поселок ведь был вплотную к воинской части. Боюсь поверить, не хочу верить. Хотя и панику поднимать тоже не хочется. Ждем, следим за сообщениями...
Оксана Евгеньевна, жительница Ачинска:
Жители Ачинска покидают город.Надежда ИЛЬЧЕНКО
- Я живу почти напротив администрации города. Уже несколько часов у нас раздаются взрывы, мы отчетливо слышим их через окна в своих квартирах. Паники как таковой нет, но многие люди действительно уезжают из города, на дорогах на выезд много машин, идут сплошным потоком.
Юлия Андреева, мама солдата - срочника:
- Наших мальчишек вывезли, эвакуировали второпях. Все вещи у них сгорели. Спасибо тому мужчине, который дам ему телефон, чтобы позвонить. Мы говорили с сыном всего несколько секунд, он успел сказать, что жив и здоров, просил не волноваться.
Социальные сети очень быстро начали наполняться информацией. Пост о ЧП в популярном паблике «Подслушано в Ачинске» за четыре часа набрал более 1100 комментариев. Жители ближайших городов – Ачинска, Назарово, Боготола – делятся впечатлениями (орфография сохранена):
- Военные людей эвакуируют, мою бабушку забрали, я через лес на дорогу от каменки ушел и машина папы нас с мамой забрала.
- Волна взрывная аш по ногам идет
- В Боготоле тоже очень хорошо слышно, присутствует взрывная волна...
- У нас в Назарово тоже иногда трясет не по детски
- Лежим в ЦРБ взрывы затихли. Никого не собираются эвакуировать. Паника здесь излишня.
Взрывы в Ачинске. Видео: соцсети.
Переживают за своих близких и те, кто живет подальше, в других городах края, и не могут быстро приехать за ними;
- Ребята, у меня родственники в Ачинске. Сама там родилась, как обстановка в самом городе?
- У нас родители в Ачинске, напишите что происходит... Или фото скиньте кто может...
- Только маме звонила.. говорит очень страшно. Она на 5 м-не живет.. сидят ждут что скажут.. вещи документы собрали. В городе паника. Сама в минусинске очень переживаю
- У меня почти все родные в Ачинске. Очень боюсь. Но мама успокаивает. Хотя, может боится меня волновать.
Крик души матерей, который сейчас далеко и не могут получить весточки от парней:
- Люди миленькие, не пишите если не знаете точных данных, душа порвётся на части... сын там служит и не знаешь что думать
- Подскажите пожалуйста, там наши сыновья и мужья, важна любая информация
- Шли по Гагарина, ехала машина, груженная солдатиками. Говорят, некоторые аж босиком, кто в чем был…
Нашлись люди, которые из каких-то своих соображений пытаются посеять панику: говорят о сотнях погибших и пострадавших, об уничтоженной Каменке. Но большинство подписчиков не поддались на провокации:
- Говорят, говорят... Фото, видео где? Больницы полные??? Видео или фото где??? Хорош ерунду городить. Конечно пострадавшие есть, конечно есть испуганные. Но, давайте не будем догадки строить.
- Самые противные люди в таких ситуациях - те, кто начинают нагонять панику, врать про угрозу и пострадавших/погибших, мне противно жить с вами в одном городе (крае).
- Конечно страшно такое видеть и слышать... Держите документы, вещи и деньги при себе постоянно. Но не поддавайтесь панике! Прежде, чем писать ерунду, подумайте о тех, кто сейчас находится там и пытается ликвидировать пожар! Пожарным и СМП ой как не просто в данный момент! Ребят, держитесь там, все будет хорошо!
Взрывы в Каменке. Видео: телеканал ОСА.
ВНИМАНИЕ
Открыта горячая линия Ачинской межрайонной больницы. Узнать о ваших родных, если они вам не отвечают, можно по телефонам:
- 8 (391 51) 6-85-95, 6-85-25.
ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ! ЕСЛИ ВАМ ЧТО-ТО ИЗВЕСТНО, ЕСТЬ ФОТО И ВИДЕО, ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ! ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ:
КАК РАСПОЛОЖЕНЫ СКЛАДЫ?
ЧТО ТАМ ПРОИЗОШЛО?
КАК ОРГАНИЗОВАНА ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ?
ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ?
НАША ПОЧТА: 2069652@mail.RU
ТЕЛЕФОН: (391) 2069652
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Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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