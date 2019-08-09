2019-08-09T18:48:54+03:00
Происшествия

При разминировании снаряда на складе боеприпасов под Ачинском ранены пять военнослужащих

Жителей Каменки эвакуируют на автобусах [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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При разминировании снаряда на складе боеприпасов под Ачинском ранены пять военнослужащих. Фото: соцсетиПри разминировании снаряда на складе боеприпасов под Ачинском ранены пять военнослужащих. Фото: соцсети
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При разминировании снаряда на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском ранены пять военнослужащих и поврежден спецавтомобиль. Об этом сообщает краевое управление МЧС. Сильный взрыв с огнем и ударной волной было видно на расстоянии десятка километров.

Напомним, что 5 августа на складе боеприпасов произошел пожар, в результате которого начались взрываться снаряды. Погиб один пожарный - его отбросило взрывной волной. Еще 8 человек были ранены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. С огнем удалось справиться только к полудню 6 августа. Затем к работе приступили саперы, их задача - обезвредить все населенные пункты, попавшие в зону риска.

Взрыв на складе боеприпасов под Ачинском 9 августа. Видео: "Красноярск главный".

Предварительно известно, что саперы проводили работы по разминированию территории и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке. Произошел незапланированный взрыв снаряда, в результате которого и пострадали саперы. Их уже доставили в медицинское учреждение, состояние оценивается как средней тяжести.

Незадолго до этого краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение о временной эвакуации жителей Каменка, пояснив это ухудшением метеоусловий.

Деревня Каменка после взрыва на военном складе.

- В связи с этими обстоятельствами и принимая во внимание резкое ухудшение метеоусловий, краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение об организованном перемещении жителей Каменки в пункт временного размещения поселка Малиновка. Из города Ачинска и Ачинского района направлено 11 автобусов для вывоза жителей деревни, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе правительства края.

Добавим, что еще накануне специалисты предупредили об опасности: если пойдет дождь, то он может спровоцировать химическую реакцию фосфора в тех боеприпасах, которые еще не обезврежены.

Перекресток возле деревни Каменка. После получения СМС об эвакуации люди «рванули» из деревни.Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Также есть информация, что два пассажирских поезда планируется направить в объезд места подрыва снаряда под Ачинском, сообщил представитель экстренных служб.

Добавим, что накануне, 8 августа, около 5 часов была объявлена срочная эвакуация жителей Каменки и воинского городка. За 20 минут территорию населенного пункта покинули около 200 машин: гражданская и военная техника, военнослужащие. Вскоре выяснилось, что тревога была ложной и население вернулось домой.

Произошел незапланированный взрыв. Фото: соцсети

Произошел незапланированный взрыв. Фото: соцсети

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Подробности повторной эвакуации в деревне Каменка

Около 5 часов (по местному времени) 8 августа жителям деревни Каменка поступили СМС-сообщения о срочной эвакуации. Также, в деревне включилось голосовое оповещение «Срочная эвакуация» (подробности).

Из Каменки в Красноярском крае выезжают военные и гражданские: объявлено об угрозе нового взрыва

Наш корреспондент передает из поселка Каменка, где 5 августа произошел взрыв на складах боеприпасов. Сегодня в поселок запустили людей, военные (а приехали из других воинских частей в помощь). Но только что, в 16.41 по красноярчскому времени, объявили тревогу (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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