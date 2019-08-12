2019-08-12T10:00:30+03:00
Происшествия

Пострадавшие от взрывов снарядов квартиры в Каменке планируют восстановить за две недели

В Ачинском районе продолжают устраняют последствия пожара на складах воинской части
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пострадавшие от взрывов снарядов квартиры в Каменке планируют восстановить за две неделиПострадавшие от взрывов снарядов квартиры в Каменке планируют восстановить за две неделиФото: Диана ИВАНОВА
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Три военных «Камаза» проехали КПП и остановились в ожидании на окраине воинского городка. Все три под завязку загружены ящиками, в которых под лучами солнца сияет стекло.

- Ребята, что у вас?

- Стеклопакеты. Ждем командира, придет и даст команду на разгрузку.

Это первые материалы, которые привезли на ремонт квартир в Каменке, пострадавших от взрывов на складе боеприпасов. В течение двух недель поселок и войсковой городок должны быть восстановлены, - пообещал замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

С утра 7 августа в городок привезли несколько "Камазов" со стеклом Фото: Диана ИВАНОВА

С утра 7 августа в городок привезли несколько "Камазов" со стекломФото: Диана ИВАНОВА

Почти сутки длилась бомбежка

Войсковая часть в Каменке должна быть расформирована к 2022 году. Когда-то сюда свозили на хранение и утилизацию артиллерийские снаряды 125 и 152 калибров. 5 августа о Каменке узнала вся страна: около 17 часов по местному времени, во время погрузочных работ на складе произошел пожар. Затем последовали взрывы снарядов. Предварительная версия следователей – человеческий фактор.

- Вы даже не представляете, как это было страшно. Эта бомбежка продолжалась почти сутки: зарево, вспышки, грохот и свист пролетающих осколков, - вспоминают жители поселка.

Когда началась эвакуация, военные многим спасли жизнь. Одну 80-летнюю старушку нашли под откосом у железной дороги, когда прочесывали территорию. Спасаясь, женщина пыталась уйти к сыну в соседний город, оступилась и надолго потеряла создание, ее доставили в больницу. Из детского сада военные вывели воспитательницу с детьми.

Такие объявления развешаны на каждом подъезде Фото: Диана ИВАНОВА

Такие объявления развешаны на каждом подъездеФото: Диана ИВАНОВА

Самолеты оказались кстати

На тушении пожара на складе была задействовала вся пожарная техника войсковой части. Особенно помогли переоборудованные под пожарные нужды старые списанные танки. Пришлась кстати и авиатехника. Накануне 10 самолетов «Ил-76» работали на тушении огня в северных районах Красноярского края. По первому приказу через несколько часов уже были в аэропорту Красноярска, в 150 километрах от Каменки. В течение двух дней проливали с воздуха лесной массив. Каждый «Ил» сбрасывал по 42 тонны воды.

Саперы направляются в школу Фото: Диана ИВАНОВА

Саперы направляются в школуФото: Диана ИВАНОВА

Сапер ошибается только раз

Бойцы национального центра разминирования отправились в Каменку и на полигон уже 6 августа, на второй день после случившегося. Как только пожарные справились с огнем на складах, им на смену заступили саперы.

- Наш отряд в количестве 70 человек прибыл сюда для разведки и разминирования населенного пункта. В данный момент мы занимаемся поиском и сбором опасных предметов, вывозом и уничтожением для того, чтобы люди могли вернуться в свои дома, - рассказал Дмитрий Дойников, командир группы.

На въезде к Каменку круглосуточно дежурят наряды полиции Фото: Диана ИВАНОВА

На въезде к Каменку круглосуточно дежурят наряды полицииФото: Диана ИВАНОВА

Восстановить за две недели

Тем, кто живет в городке, повезло больше: стены пятиэтажек целые. Мощная взрывная волна выдавила окна. Кому-то повалила в комнатах мебель и двери. В школе вынесло окна спортзала.

Хуже пришлось жителям сельской Каменки. От горящих осколков заполыхали шесть домов, сгорели дотла, потому что тушить было некому и некогда: пожарные мощности с округи были задействованы на складах. А те, которые были свободны, не подпускало оцепление. Досталось и дачным поселкам, которых здесь очень много.

В общем, много бед – один ответ: все, что было разрушено в результате ЧП, будет восстановлено.

МЧС и представитель комиссии составляют акт об уничтожении частного дома в Каменке Фото: Диана ИВАНОВА

МЧС и представитель комиссии составляют акт об уничтожении частного дома в КаменкеФото: Диана ИВАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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