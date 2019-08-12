«Первыми пойдут военные»: стало известно, когда снимут режим ЧС в пострадавшей от взрывов боеприпасов Каменке

Саперы и пожарные продолжают работы по ликвидации последствий взрывов на складе боеприпасов в военной части под Ачинском. Напомним, 5 августа в деревне Каменка прогремели взрывы, начался пожар, и танковые снаряды, хранившиеся здесь, начали разрываться один за другим. Спустя двое суток пожар потушили, и режим ЧС сняли, люди начали возвращаться в уцелевшие дом – за вещами и документами. Однако вечером 9 августа взрывы повторились. По информации минобороны России, в один из стеллажей с боеприпасами попала молния, постольку защитная система была повреждена, и громоотводы не работали. Сейчас пожар потушен, и опасности нет (громоотводы тоже восстановили).

Однако режим ЧС решено продлить до 13 августа.

- В настоящее время осуществляется пролив всей территории склада: с воздуха - военно-транспортной авиацией, с земли – специализированной техникой, в том числе и с применением роботизированных комплексов самого современного поколения, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин. - Инженерно-саперные подразделения продолжают очистку территорий от взрывоопасных предметов. Кроме того, спецбригады продолжают ремонтно-восстановительные работы в пострадавших жилых домах. Ситуация стабилизируется. Я лично прохожу осмотр. За сегодняшнюю ночь ни одного взрыва не было.

Власти пока не торопятся снимать режим ЧС, хотя, по словам губернатора Красноярского края Александра Усса, объективной угрозы больше нет.

- Представители вооруженных сил, действительно, работают ответственно, напряженно и с реально риском для жизни, - говорит Александр Усс. – Мы приняли решение не снимать режим ЧС до завтрашнего утра: жизнь и безопасность людей важнее. Окончательное решение будет принято завтра в 09.00 утра. Если никаких дополнительных моментов, влияющих на ситуацию не появится, то завтра будут поданы автобусы и жители направятся в Каменку. Первыми пойдут военные, потом жители. Относительно восстановительных работ: за объекты социальной инфраструктуры – школа, детсад, ФАЛ - берется край. Мы исходим из того, что 25 августа объекты должны быть готовы к приему жителей. Жилой фонд (многоквартирники и частный сектор)– совместная задача и края, и минобороны. Цель – максимум в двухнедельный срок завершить работы. Необходимо отремонтировать котельную, завтра начнем ее обследование и доведение технического состояния до надлежащего уровня. Железная дорога: после того, как отменим режим ЧС, движение по железной дороге будет восстановлено ровно через 5 часов. Вопрос социальной поддержки: от 20 до 50 тысяч рублей на каждую семью будет выделено и по 10 тысяч каждому человеку – на приобретение предметов первой необходимости. Хорошо организована работа психологов, «скорая» и служба медицины катастроф. Угрозы для жизни пострадавших нет.

В Каменке сгорело 8 сгоревших домов. Хозяевам компенсирует их стоимость министерство обороны.

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В воинской части под Ачинском уже семь часов не могут остановить взрывы

Пока еще о причинах и последствиях ЧП в поселке Каменка в Ачинском районе Красноярского края говорить не приходится. Напомним, в 17 часов по местному времени начался пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (подробнее).

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