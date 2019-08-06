Спасшиеся от взрывов жители Каменки: «Три часа шли с детьми на руках через тайгу и болото»

Совпадение – мы взглянули на даты. Такое же чувство, как 5 августа 2019, мы испытывали только раз за журналистскую практику, - десять лет назад, 17 августа 2009. Тогда произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, и мы на машине ехали на место ЧП, а навстречу нам шел сплошной поток машин – жители расположенного на ГЭС поселка Черемушки в ужасе бежали, ведь тогда говорили – плотину вот-вот может прорвать! 5 августа прочь из города ринулся Ачинск. Ведь грохот от рвущихся снарядов на складах, расположенных в воинской части, раздавался такой, что казалось – сейчас все взлетит на воздух. Обошлось. Потушили.

А люди, которые все еще боятся вернуться в свои дома, звонят родственникам из эвакуационных пунктов.

- Леша, внучик, привет. Все хорошо у меня, не переживай!

В первую очередь смели с полок хлеб

- Поедим?

Доехав до Ачинска примерно к одиннадцати, заходим с водителем в единственный на много улиц светящийся продуктовый ларек. Пустые полки.

Продавец:

- Все смели.

Она зачем-то продолжает здесь нести свой пост.

- В первую очередь скупили хлеб. Потом все подряд. Колбасу, сосиски, крупы, макароны.

За спиной женщины – батарея крепкого алкоголя. Точно, завезли уже не первую партию. Смущается, пытается прикрыть спиной. Закусываем чипсами.

Что дальше делать?

В Ачинске работает оперативный штаб, здесь губернатор края Александр Усс, начальство МВД, МЧС, военные.

Но сводки из штаба пресс-служба передает как часы, быть здесь бессмысленно. Оставляя коллег, отправляемся в единственный сейчас безопасный в Ачинске район, где в школах и садиках расположили покинувших дома людей.

Надо бы поговорить с теми, кто оставил дома и сейчас пережидает канонаду в эвакуационных пунктах, у родственниках. В идеале бы с самими жителями Каменки. Но в единственном безопасном районе Ачинска, где в школах и садиках разместили людей, оказывается, в основном сами ачинцы. Но нам повезло. Одна из женщин говорит – езжайте во Владимировку, это в сторону Назарово. Там точно несколько человек из Каменки разместили. Как позже выяснится, во Владимировку около 15 жителей Каменки отправились, потому что там живут у них родственники.

Чтобы добраться, приходится делать круг и сначала ехать чуть не 150 километров обратно в сторону Красноярска, потом обратно, поскольку основная трасса перекрыта. Добираемся за полночь.

Приютили и своих родственников, и их соседей

Люди не спят, во всех домах горят огни.

- У нас в Каменке всего-то 6 домов, общежитие, клуб, садик, школа, да магазин, - рассказывает Лидия Буряк (женщина больше 10 лет проработала в воинской части). – Служат там и контрактники, и срочники – думаю, около 1000 человек. Ближе всего к складам клуб находится, а многоэтажки наши – километрах в полутора, не больше. Что теперь с домом – душа болит, у нас с дедом это единственное жилье.

Лидия Михайловна с мужем были на даче, когда все случилось. Услышав взрывы, бросились домой, за внучкой (она у них воспитателем в детском саду работает), а в поселке уже паника. Выбраться помог один из военных – вывез на личной машине.

- Взрывы начались – никакого оповещения, тревоги почему-то не дали, - разводит руками Валерий Кураленко (он живет этажом выше Буряков). – Может, сами, конечно, не ожидали, но, считаю, должны были дать какой-то сигнал людям. Хорошо, что стали по квартирам ходить. Я через лес выбрался, три часа примерно шли большой группой с детьми на руках через тайгу и болото – в сторону Назарово, подальше от взрывов. Пришли - там полиция уже оцепление. Соседей вот встретил, а идти-то некуда, вот они и позвали укрыться у родни их, во Владимировке. Всю ночь спать не могли, смотрели на зарево от взрывов и слушали грохот – это страшно, когда понимаешь, что там твой дом…

Конечно, строили люди и версии – почему и как все могло произойти.

- Нечему на складах гореть, - убежденно кивает Лидия Буряк. – Проводки, которая могла бы заискрить, там нет. В цехе проводка, там, конечно, могло что-то случиться. Но вообще, не исключено, что при погрузке или разгрузке могли, например, просто уронить снаряд, и он детонировал. Такое у нас было, когда я работала, - тогда и жертвы тоже были.

Буханка хлеба и три огурца

Взрывы, рассказывают, ощущали на себе не только жители Каменки. Неподалеку, в Малом Улуе, тоже дома ходили ходуном, словно при землетрясении.

- Страшно было до жути, - вспоминает 58-летняя Ольга (женщина, как и многие другие эвакуировалась в спешке). - Надеюсь, мой дом устоял… Ну, и что, что окна выбило – вернусь, да буду жить, что мне.

На телефон Ольги звонит кто-то из родни (у жителей Каменки они вообще не смолкают):

- Леша, внучик, привет. Я во Владимировке, - тут же отвечает Ольга. – Да, все хорошо у меня, не переживай. Жива. И нам:

- Я, как истинная бабушка военнослужащего, собиралась быстро – брала только самое необходимое. Будешь смеяться, но это были… буханка хлеба и три огурца.

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Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

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