2019-08-12T13:31:35+03:00
Происшествия

В интернете появились сделанные из космоса снимки военного арсенала до и после взрыва под Ачинском

Заметны следы разрушения и еще кое-что более неприятное
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В интернете появились сделанные из космоса снимки военного арсенала до и после взрыва под Ачинском. Фото: соцсетиВ интернете появились сделанные из космоса снимки военного арсенала до и после взрыва под Ачинском. Фото: соцсети
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Британо-канадо-изральская компания Aurora Intel опубликовала в интернете, в частности в Твиттере, снимки складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО в Каменке. Причем один снимок из космоса был сделан 4 августа – за день до ЧП, второй – 10 августа, уже после второго взрыва.

На первом снимке хорошо видны четкие линии и квадраты – те самые склады, в которых хранились артиллерийские снаряды и пороховые запалы. На втором – следы разрушений. Навскидку можно предположить, что уничтожены около половины хранилищ. Возможно, и больше.

Каменка 4 августа. Фото: соцсети

Каменка 4 августа. Фото: соцсети

Есть еще кое-что: склады, которые находятся ближе всего к поселку, почти не пострадали. Видимо, их удалось отстоять или по счастливой случайности туда не попали летящие снаряды и не вызвали детонация. Иначе разрушений в поселке было бы намного больше: между складами и жилыми домами едва ли больше 400 метров. В случае, если бы они начали взрываться, большой урон домам нанесла бы взрывная волна.

Напомним, что ЧП произошло 5 августа: в результате погрузочных работ произошел пожар. С огнем удалось справиться только к полудню 6 августа. 9 августа произошел повторный взрыв. В общей сложности пострадали 33 человека, погибший один.

Каменка 10 августа. Фото: соцсети

Каменка 10 августа. Фото: соцсети

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В воинской части под Ачинском уже семь часов не могут остановить взрывы

Пока еще о причинах и последствиях ЧП в поселке Каменка в Ачинском районе Красноярского края говорить не приходится. Напомним, в 17 часов по местному времени начался пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (подробнее).

Пострадавшие от взрывов снарядов квартиры в Каменке планируют восстановить за две недели. В Ачинском районе продолжают устраняют последствия пожара на складах воинской части.

Три военных «Камаза» проехали КПП и остановились в ожидании на окраине воинского городка. Все три под завязку загружены ящиками, в которых под лучами солнца сияет стекло. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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