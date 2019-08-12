В интернете появились сделанные из космоса снимки военного арсенала до и после взрыва под Ачинском

Британо-канадо-изральская компания Aurora Intel опубликовала в интернете, в частности в Твиттере, снимки складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО в Каменке. Причем один снимок из космоса был сделан 4 августа – за день до ЧП, второй – 10 августа, уже после второго взрыва.

На первом снимке хорошо видны четкие линии и квадраты – те самые склады, в которых хранились артиллерийские снаряды и пороховые запалы. На втором – следы разрушений. Навскидку можно предположить, что уничтожены около половины хранилищ. Возможно, и больше.

Каменка 4 августа. Фото: соцсети

Есть еще кое-что: склады, которые находятся ближе всего к поселку, почти не пострадали. Видимо, их удалось отстоять или по счастливой случайности туда не попали летящие снаряды и не вызвали детонация. Иначе разрушений в поселке было бы намного больше: между складами и жилыми домами едва ли больше 400 метров. В случае, если бы они начали взрываться, большой урон домам нанесла бы взрывная волна.

Напомним, что ЧП произошло 5 августа: в результате погрузочных работ произошел пожар. С огнем удалось справиться только к полудню 6 августа. 9 августа произошел повторный взрыв. В общей сложности пострадали 33 человека, погибший один.

Каменка 10 августа. Фото: соцсети

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