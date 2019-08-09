2019-08-09T21:21:18+03:00
Происшествия

В Ачинском районе вновь введен режим ЧС в связи с новым мощным взрывом снаряда

Количество пострадавших в Каменке увеличилось до 9 человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Ачинске вновь введен режим ЧС в связи с новым мощным взрывом снаряда. Фото: соцсетиВ Ачинске вновь введен режим ЧС в связи с новым мощным взрывом снаряда. Фото: соцсети
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В Ачинском районе вновь введен режим ЧС в связи с новым мощным взрывом снаряда. Количество раненых увеличилось до 9 человек, сообщают в краевом оперативном штабе по ликвидации ЧС. Это четверо военных, пятеро гражданских, среди которых есть сотрудники полиции. 4 человека госпитализированы со средней степенью тяжести в Ачинскую межрайонную больницу. Пятерым оказана амбулаторная помощь, они отпущены домой. Последней поступила женщина с резаными ранами лица.

Поврежденное железнодорожное полотно. Фото: соцсети

Поврежденное железнодорожное полотно. Фото: соцсети

Есть информация, что взрыв произошел, когда автомобиль с находившимися там людьми наехал на снаряд. И случилось это возле железнодорожного полотна. Также сообщают, что в одном из поездов на станции Улуй взрывной волной выбило стекла у поезда. Поэтому вновь остановлено движение поездов на участке Ачинск-II – Назарово в направлении Абакана, на юг. Два пассажирских поезда Абакан – Москва и Новосибирск – Абакан пустят окружным путем через Красноярск и станцию Саянскую.

И вновь закрыто воздушное пространство.

В вагоне взрывной волной выбило стекла. Фото: "Я живу в Ачинске"

В вагоне взрывной волной выбило стекла. Фото: "Я живу в Ачинске"

Напомним, что во второй половине дня 5 августа на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском произошел пожар, спровоцировавший взрывы снарядом. При тушении погиб один человек. Сегодня его похоронили в Ачинске, у него остались жена и трое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Осколки снарядов в Каменке Фото: Диана ИВАНОВА

Осколки снарядов в КаменкеФото: Диана ИВАНОВА

Когда огонь потушили, начали работать саперы - около ста опытных специалистов Национального центра разминирования. Они находят и взрывают все опасные предметы. Но этот взрыв, которые произошел буквально три часа назад, был незапланированным. Очевидцы сообщают еще о нескольких взрывах со стороны складов. Причиной могут быть метеоусловия. Еще днем специалисты предупреждали: если начнется дождь, он спровоцирует химическую реакцию фосфора, входящего в состав зарядов. Красноярский край почти месяц ждал осадков, а дождь пошел именно сейчас – и так некстати для Каменки и ее жителей. Жителей Каменки и воинского городка вывозят в пункт временной эвакуации.

Между тем в социальных сетях появляется все больше информации от подписчиков о повреждениях имущества. Население опасается возвращаться домой, пока власти и военные не убедят их в полной безопасности.

Дежурит военная автополиция Фото: Диана ИВАНОВА

Дежурит военная автополицияФото: Диана ИВАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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