Сегодня в Ачинске пройдёт прощание с погибшим в Каменке военнослужащим

СЕГОДНЯ 04:47 2019-08-09T04:47:29+03:00

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Рядовой Андрей Марачков, ачинец, погиб 5 августа во время взрыва склада боеприпасов в войсковой части посёлка Каменка Ачинского района. Он вместе с сослуживцами занимался тушением пожара.

Сегодня в Ачинске пройдёт прощание с ним. Он будет похоронен на Новом кладбище.

Военный комиссариат города Ачинска, Ачинского и Большеулуйского районов Красноярского края подготовил ходатайство о выделении салютной команды для отдания воинских почестей. Все затраты минобороны взяло на себя.

Напомним, взрыв на складе боеприпасов произошел 5 августа, была объявлена эвакуация не только Каменки, вблизи которой он находится, но и жителей Ачинска. «Комсомольская правда»-Красноярск следит за этой трагедией, подробности здесь.

Сейчас жители возвращаются в свои дома, начинается разбор завалов, продолжается работа саперов, поскольку снаряды могли разлететься она большой территории. Разрушенные дома будут восстановлены – такое обещали дало министерство обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU