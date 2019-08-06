2019-08-06T09:39:54+03:00
Происшествия

Минобороны: причиной ЧП на военном складе под Ачинском мог стать человеческий фактор

Источник: пожар на складе боеприпасов под Ачинском мог начаться из-за того, что при разгрузке уронили снаряд [Эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Причиной ЧП на складе под Ачинском является человеческий факторПричиной ЧП на складе под Ачинском является человеческий факторФото: соцсети
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К полудню 6 августа (по местному времени) в окрестностях поселка Каменка, где находится войсковая часть, все стихло – уже несколько часов нет ни выстрелов, ни взрывов, детонация прекратилась. Местному населению оказывается помощь, однако местным жителям пока не рекомендуется возвращаться домой. В Минобороны предупредили, что остается угроза подрыва отдельных снарядов. По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, предварительной причиной пожара на складе боеприпасов мог стать человеческий фактор. А вот точную причину установят следователи и прокуратура.

В Красноярском крае прогремели взрывы на территории воинской части.

Напомним, что накануне, 5 августа, приблизительно в 17 часов по местному времени на складах боеприпасов воинской части начался пожар, следом стали взрываться артиллерийские снаряды, которые находились здесь на хранении для последующей утилизации. Вскоре после этого в Ачинск прилетел губернатор края Александр Усс, на оперативном совещании было принято решение о введении режима ЧС в городе Ачинске, а также на территории Ачинского и Назаровского района. Началась эвакуация жителей пяти поселков, которые расположены в нескольких километрах от складов с боеприпасами.

Первый взрыв прогремел около 17.45 по местному времени Фото: соцсети

Первый взрыв прогремел около 17.45 по местному времениФото: соцсети

Уже известно, что за медицинской помощью обратились 19 человек. Часть из них госпитализирована в больницы Ачинска. Предварительно один военнослужащий погиб и еще одни считается пропавшим без вести.

Министерство обороны опубликовало видео облета места ЧП на военном складе в Ачинском районе.

На месте работает корреспондент «Комсомольской правды»-Красноярск Надежда Ильченко, которой удалось пообщаться с жителями поселка Каменка, которые работали в этой войсковой части. Они рассказали, что склады с боеприпасами, которые находятся в воинской части, наполовину заброшены и частично не функционируют. В них нет никакого электричества. Поэтому никакого короткого замыкания там произойти не могло.

Бывшая работница военной части под Ачинском.Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Если нам необходимо было что-то подсветить, - рассказывает одна из работниц войсковой части (гражданская), использовался дизельный генератор. А так там ничего не электрифицировано, поэтому вряд ли это могла быть проводка. Я предполагаю, что при транспортировке могли банально уронить снаряд и началась детонация.

Взрывы в Ачинске. Видео: соцсети.

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов:

- Правительство выполняет в оперативном режиме решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые возглавляет губернатор Красноярского края Александр Усс. В состав комиссии входят представители министерства обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям и главы органов местного самоуправления.

Губернатор Красноярского края Александр Усс о ЧП в Ачинке.Надежда ИЛЬЧЕНКО

Была запланирована эвакуация 16 тысяч человек из Ачинского и Назаровского района и из города Ачинска. Свыше 9 тысяч человек были уже эвакуированы за пределами 15-километровой зоны. Свыше 6 тысяч выехали самостоятельно. Было организовано 3 эвакопоезда, первый вышел из Ачинска в 1:30 ночи, в 4:20 мы его встречали в Красноярске. Выехали на них почти 500 человек.

Их встретили и разместили по общежитиям техникумов. Через краевой комбинат питания минобразования организовано горячее питание, вода. Всех прибывших зарегистрировали. Также организовано питание во всех других пунктах эвакуации в Ачинском и Назаровском районах.

Ночью в администрации Ачинска произошло заседание штаба по ликвидации ЧП Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Ночью в администрации Ачинска произошло заседание штаба по ликвидации ЧПФото: пресс-служба администрации Красноярска

В ночь было несколько выездов бригад «Скорой помощи» и Центра медицины катастроф, они предлагали помощь тем, что на автомобилях стоял вдоль трассы Ачинск – Красноярск. Кроме того, население было оперативно информировано о происходящем.

Были эвакуированы учреждения министерства образования и социальной политики края, сейчас заканчивается эвакуация 400 пациентов психоневрологического диспансера Ачинска.

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Считаем, что самый тяжелый период закончен. Кроме того, в Красноярске подготовлено свыше 10 тысяч мест в общежитиях вузов и техникумов для приема эвакуируемых.

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Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил организовать эвакуацию жителей из населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от воинской части, где произошел пожар на складе боеприпасов, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе правительства края (Подробнее).

Под Ачинском произошел взрыв на складе с боеприпасами. В поселке Каменка идет эвакуация жителей [трансляция]

Жители Ачинска в социальных сетях пожаловались на множество взрывов, произошедших около 18.00 5 августа 2019 года. Здесь в поселке Каменка базируется воисковая часть. Очевидцы сообщают, что люди в панике бегут из поселка (Подробнее).

Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, склады, где до сих пор взрываются снаряды, находятся в котловане, прикрыты естественными холмами (Подробнее).

Взрыв боевприпасов в Каменке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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