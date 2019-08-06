Появилось первое видео из Каменки – поселка под Ачинском, пострадавшего от взрывов боеприпасов

Появилось первое видео из Каменки – поселка, пострадавшего наиболее всего от взрыва боеприпасов. Воинская часть вплотную примыкает к жилым домам гражданского населения. Именно поэтому Каменке и досталось больше других. Жители поселка еще не знают, что стало с их имуществом, им пока нельзя возвращаться до тех пор, пока военные саперы не убедятся в безопасности местности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724385" frameborder="0"></iframe> Деревня Каменка после взрыва на военном складе.

Первыми на улицы поселка заехали спасатели, им необходимо потушить огонь. Разрушен первый же дом на улице. Судя по размерам, он был двухквартирным. Сгорел полностью, остались только покосившиеся ворота. Также ничего не осталось от рядом стоящих других домов. Спасатели считают: два, три, четыре. Полыхают у самой дороги сухие деревянные хлысты.

Вот такой снаряд нашли на базе отдыха "Айдашки". Фото: соцсети

Дальше по улице стоят целые дома, им повезло: не сгорели и если пострадали, что несильно. Надо отдать должное: жители Каменки с землей не экономили, строились на расстоянии друг от друга, поэтому огонь не перекинулся с одного дома на другой. Слухи о том, что от поселка не осталось ничего, сильно преувеличены.

А этот снаряд долетел до локомотивного депо. Фото: соцсети

Между тем ачинцы делятся в соцсетях фотографиями со своими находками. Вот такие снаряды нашли на популярной базе отдыха «Айдайшки». Она находится от Каменки на расстоянии около 4,5 километров. А на расстоянии более 10 километров находится локомотивное депо «Ачинск – 1», рядом с ним также упал снаряд.

Снаряд, как в масло, вошел в асфальт

А это - поврежденное снарядом оборудования Ачинского глиноземного комбината

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Это была самая беспокойная ночь для сотни тысяч жителей Ачинска и окрестных поселков. Взрывы на складе боеприпасов у Каменки не утихали всю ночь. Началось все примерно в 17 часов вечера, а закончилось около полудня этого дня. Люди понемногу начали привыкать к тишине, когда нет ни выстрелов, ни взрывов. Детонация прекратилась, а вскоре представители Министерства обороны сообщили: пожар полностью локализован и ликвидирован. Это значит, что источников открытого огня нет. Однако говорить о том, что все закончилось, рано (подробнее).

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В районе поселка Каменка в Красноярском крае, где почти сутки грохотала канонада взрывающихся снарядов, продолжают работать военные, следователи, МЧС. Напомним, 5 августа, приблизительно в 17 часов по местному времени, на складах боеприпасов воинской части начался пожар, следом стали взрываться артиллерийские снаряды, которые находились здесь на хранении для последующей утилизации. (Подробнее)