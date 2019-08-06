2019-08-06T16:36:12+03:00
Происшествия

Следственный комитет подтвердил: пожар на складе боеприпасов под Ачинском начался во время погрузки снарядов

Официально известно об одном погибшем военнослужащем
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Следственный комитет подтвердил: пожар на складе боеприпасов под Ачинском начался во время погрузки снарядов. Фото: соцсетиСледственный комитет подтвердил: пожар на складе боеприпасов под Ачинском начался во время погрузки снарядов. Фото: соцсети
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Следственный комитет России подтвердил: пожар на складе боеприпасов в войсковой части под Ачинском начался во время разгрузки или погрузки снарядов. Точную причину следователи намерены установить в ходе следствия. Но пройти внутрь, туда, где все началось, можно будет только после того, как там отработают саперы.

Деревня Каменка после взрыва на военном складе.

- По предварительным данным в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов, - сообщили в пресс-службе главка СК России.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.349 УК РФнарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека. Таким образом следователи подтвердили, что есть один погибший из числа военнослужащих. Еще 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Известно, что в воинской части под Каменкой служили и срочники, и контрактники. Срочников сюда набирали со всей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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