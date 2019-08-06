Следственный комитет подтвердил: пожар на складе боеприпасов под Ачинском начался во время погрузки снарядов

Следственный комитет России подтвердил: пожар на складе боеприпасов в войсковой части под Ачинском начался во время разгрузки или погрузки снарядов. Точную причину следователи намерены установить в ходе следствия. Но пройти внутрь, туда, где все началось, можно будет только после того, как там отработают саперы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724385" frameborder="0"></iframe> Деревня Каменка после взрыва на военном складе.

- По предварительным данным в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов, - сообщили в пресс-службе главка СК России.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.349 УК РФ – нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека. Таким образом следователи подтвердили, что есть один погибший из числа военнослужащих. Еще 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Известно, что в воинской части под Каменкой служили и срочники, и контрактники. Срочников сюда набирали со всей страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы с вами разговариваем, а снаряды продолжают взрываться»: жительница Ачинска спасала от места взрыва свою пожилую мать.

Очевидцы рассказывают о пожаре на военных складах под поселком Каменка [Эксклюзив kp.ru] (подробнее)

Спасшиеся от взрывов жители Каменки: «Три часа шли с детьми на руках через тайгу и болото»

Люди откровенно рассказали, как спасались, когда начались взрывы на складах в воинской части под Ачинском [Эксклюзив kp.ru] (подробнее)

Появилось первое видео из Каменки – поселка под Ачинском, пострадавшего от взрывов боеприпасов

Несколько домов разрушено, всюду осколки снарядов (подробнее)