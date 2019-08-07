«Опасность ликвидирована»: склад боеприпасов под Ачинском больше не несет угрозы населению

Жизнь в Каменке (поселок под Ачинском), где совсем недавно гремели взрывы на складе боеприпасов в воинской части, постепенно возвращается в свое русло. Напомним, 5 августа, около 17.30 по местному времени на складе боеприпасов прогремел взрыв, затем начался пожар, а снаряды стали рваться один за другим. Люди в панике спасались из поселка. В соседнем Ачинске, городе на 100 тысяч населения, объявили эвакуацию. Сейчас пожар на складе потушен, военные ИЛ-76 вылили на территорию почти 300 тонн воды. Сейчас, по информации минобороны, идет расчистка территории. Однако главное сделано - никакой опасности для людей нет.

Каменка после взрыва. 6 августа 2019.После взрыва

- Мы завершили самое главное - ликвидировали опасность от склада по всем направлениям, - заявил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. - Можем сказать с уверенностью, что никаких неприятностей населению складпринести больше не может.

По словам Булгакова, в Каменке полностью налажена работа системы ЖКХ - в поселок подается и электричество, и водоснабжение, и водоотведение. Тем не менее, о полной ликвидации последствий взрывов говорить пока рано. На территории продолжают работу саперы, оцепление все также сохраняется. Пока идет расчистка, оцепление не снимут.

- Очистка территорий от взрывоопасных элементов - придомовых участков, населенных пунктов, техническо-административной территории склада и в жилой зоне Каменки продлится с сегодняшнего дня по 9 августа, - пояснил замминистра обороны.

Завершающим этапом саперных работ в Каменке станет полное обследование склада. К слову, пострадавших от взрывов ждут в военном комиссариате Ачинска - здесь работают представители штаба по ликвидации ЧС, которые оценить нанесенный взрывами ущерб. Как только откроется поселок, такая комиссия будет работать и в Каменке.

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