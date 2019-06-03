Найден четвертый из пропавших в Приисковом снегоходчиков

Поисковая операция в Приисковом (Хакасия) завершена. Только стало известно: найден последний, четвертый из пропавших снегоходчиков. Это Александр Заболоцкий.

Спасатели рядом с убежищем ребятФото: Светлана ВАЛИУЛИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712521" frameborder="0"></iframe> Южный склон горы Арарат.

Напомним, 24 ноября прошлого года четверо туристов, несмотря на надвигающийся шторм, уехали кататься на снегоходах и пропали. Спустя почти три недели нашли брошенные снегоходы и укрытие, в котором они пережидали бурю. А самих людей – нет. 18 декабря поиски отложили до весны и возобновили в мае).

Собаки, которые помогали в поисках. Фото: предоставлено спасателями

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712532" frameborder="0"></iframe> Там самая буря, 25 ноября 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Молния»: спасатели нашли тело третьего пропавшего в Приисковом туриста

24 мая, день в день ровно через полгода, нашли тело Артема Сергеева, 25-го – Дмитрия Егорова. А сегодня, 3 июня, - тело третьего из пропавших. (Подробности)

Дмитрий упал первым, Артем прошел еще 120 метров: как погибли пропавшие в Приисковом туристы

Даже болотоходу эта дорога едва поддается: снег, вода, грязь, ухабы, поваленные деревья... Приходится все время выходить из машины, чтобы что-то отпиливать. Вместе со спасателями мы едем на место, где нашли тела двух (не трех – эта информация не подтвердилась) пропавших туристов – Артема Сергеева (нашли 24 мая) и Дмитрия Егорова (25-го). (Подробности)

На поиски пропавших в Хакасии туристов спасатели снова подняли вертолет

До этого много дней не позволяли погодные условия. Пошли восьмые сутки с момента исчезновения четырех туристов в окрестностях села Приисковый на севере Хакасии. Напомним, что в субботу 24 ноября группа из трех мужчин и одной женщины отправились кататься на снегоходах в урочище озера Панфиловского и урочища Левая Сарала (подробнее).

За девять дней поисков осмотрели 338 квадратных километров: поиски туристов в Приисковом не прекращаются

Спасатели рассказали о трудностях, которые мешают им в работе (подробнее).

Поиски в Приисковом: информация о том, что четырех потерявшихся туристов нашли, не подтвердилась

На поиски снегоходчиков поднялись в целом почти 200 человек: «снегобратья» (именно так называют себя любители этого вида спорта) прибыли и из Хакасии, и из близлежащих регионов, чтобы помочь в операции, волонтеры, спасатели и полиция. Осматривали буквально каждый километр вокруг поселка. (Подробности)

«Нашли снегоходы, людей пока нет»: появились новости из Приискового, где во время пурги пропали четверо туристов

«Молимся за Дмитрия, Александра, Артемия и Марию», - такие, полные надежды, сообщения появляются сегодня в группах села Приисковое (Орджоникидзевский район Хакасии) в соцсетях. 24 ноября здесь потерялись четыре туриста-снегоходчика. Трое мужчин из Красноярского края и девушка из Хакасии (родственники очень просят не называть фамилии – не всем родным пропавших, особенно пожилого возраста, сообщили о ЧП). (Подробности)