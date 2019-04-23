«Будем прочесывать тайгу»: в Приисковом возобновили поиски четырех пропавших в ноябре туристов

В Приисковом (Хакасия) снега еще по три метра на обочинах дорог. Хватит, чтобы утонуть с головой. В тайге и того больше. Но, несмотря на это, спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России возобновили поиски четырех туристов из Красноярска, которые исчезли в близлежащих горах еще 24 ноября. Дело в том, что потеплело, и сейчас погода позволяет выезжать в горы надолго и проводить поиски в течение всего светового дня.

Напомним, 40-летний Александр Заболоцкий, 36-летняя Мария Бескостная, Дмитрий Егоров (40 лет), и Артем Сергеев (ему 30) выехали утром, около 11.00, на снегоходах с турбазы «Крепость». В тот день на хакасию обрушилась снежная буря, скорость ветра была около 30 метров в секунду. И люди, вероятнее всего, заблудились в буране. Через пять дней волонтерам удалось найти их снегоходы неподалеку от горы Арарат. Больше ни следа. 18 декабря поиски официально прекратили – до момента, пока не спадут холода. И вот – накануне стало известно, что отряд спасателей приступил к работе в горах.

В истории до сих пор немало вопросов, ответов на которые нет. Например, как опытные, хорошо экипированные люди (все четверо были тепло одеты, в моносьютах, с запасом еды, инструментов, у курящих были зажигалки), изъездившие эти горы вдоль и поперек, могли пропасть? Почему не воспользовались ни единым из всевозможных (очевидных!) шансов на спасение – например, не переждали пургу в убежище из снега, которое обнаружили рядом со снегоходами. И главное – куда они пропали? Сейчас на эти вопросы ищет ответ Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек».

- Следователь и криминалисты выезжали на место происшествия, когда нашли снегоходы, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск Юлия Арбузова, официальный представитель СК по Хакасии. – В данный момент на территории работает отряд спасателей – 10 человек и две единицы техники. Им задают квадрат поисков, который они ежедневно осматривают.

К концу этой недели на поиски соберутся близкие, друзья и волонтеры из местных и отдыхающих.

- Думаю, больше 10 человек приедет, - говорит Анатолий Картузов, хозяин турбазы «Крепость», где останавливались туристы (он первым забил тревогу, когда они пропали). – Снега еще в тайге очень много. Он у нас лежит до середины июня порой. Но сейчас уже не так холодно, а значит, надо продолжать искать ребят. Будем прочесывать тайгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия: один из четверых пропавших в Приисковом туристов мог погубить других

После Нового года об этой истории пока никто еще не вспомнал. Ни спасатели, - которые продолжат поиски только когда начнет таять снег; ни следователи, - им нужны новые данных от МЧС; ни СМИ, - ведь с тех пор, как поиски были прекращены (18 декабря 2018 года), новостей для журналистов нет (подробности).

Родственники пропавших в Приисковом: «У нас есть надежда, что они, возможно, где-то ждут помощи!»

Прошел месяц с тех пор, как в селе Приисковом в Хакасии потерялись четверо туристов из Красноярска. 40-летний Александр Заболоцкий, 36-летняя Мария Бескостная, Дмитрий Егоров (40 лет), и Артем Сергеев (ему 30) 24 ноября отправились кататься на снегоходах. (Подробности)

МЧС Хакасии: поиски пропавших в Приисковом туристов прекращены

Поиски пропавших в Приисковом туристов прекращены. Группа спасателей покинула район и вернулась на базу. Эту информацию «Комсомольской правде»-Красноярск официально подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Хакасии. К сожалению, погодные условия не позволяют продолжать поисковые работы. (Подробности)

«Нашли снегоходы, людей пока нет»: появились новости из Приискового, где во время пурги пропали четверо туристов

«Молимся за Дмитрия, Александра, Артемия и Марию», - такие, полные надежды, сообщения появляются сегодня в группах села Приисковое (Орджоникидзевский район Хакасии) в соцсетях. 24 ноября здесь потерялись четыре туриста-снегоходчика. Трое мужчин из Красноярского края и девушка из Хакасии (родственники очень просят не называть фамилии – не всем родным пропавших, особенно пожилого возраста, сообщили о ЧП). (Подробности)

«Они были здесь сутки назад!»: в Приисковом спасательные группы идут по следу пропавших туристов

Пятые сутки в районе поселка Приисковый (Хакасия) идут поиски снегоходчиков. Напомним, трое мужчин из Красноярского края и женщина из Хакасии заблудились еще 24 ноября. Когда на республику обрушилась снежная буря с ветром в 35 метров в секунду (Подробности)