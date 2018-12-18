МЧС Хакасии: поиски пропавших в Приисковом туристов прекращены
Поиски пропавших в Приисковом туристов прекращены. Группа спасателей покинула район и вернулась на базу. Эту информацию «Комсомольской правде»-Красноярск официально подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Хакасии. К сожалению, погодные условия не позволяют продолжать поисковые работы.
Шансы найти пропавших людей сейчас очень невелики. Глубокий снег, постоянные ветра с порывами до 15 – 20 метров в секунду, перепады температуры – в таких условиях группа профессиональных поисковиков и добровольцев работала более трех недель.
Высота снежного покрова местами достигает второго этажа. Фото: соцсети
Как только в Приисковом растает снег, спасатели вернутся туда и продолжат поиски, рассказали в МЧС. Тем временем по-прежнему на поиски каждый день выходят волонтеры, друзья и родственники пропавших.
Напомним, что трое мужчин из Красноярского края и одна женщина из Саяногорска, Хакасия, приехали в Приисковый 24 ноября, чтобы покататься на снегоходах в выходные. После того, как они выехали в горы, погода ухудшилась. Когда к назначенному часу туристы не вернулись в гостиницу, владелец сообщил об этом в полицию и МЧС.
Нашли три снегохода.
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