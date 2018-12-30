Родственники пропавших в Приисковом: «У нас есть надежда, что они, возможно, где-то ждут помощи!»

Прошел месяц с тех пор, как в селе Приисковом в Хакасии потерялись четверо туристов из Красноярска. 40-летний Александр Заболоцкий, 36-летняя Мария Бескостная, Дмитрий Егоров (40 лет), и Артем Сергеев (ему 30) 24 ноября отправились кататься на снегоходах. Они уехали с турбазы «Крепость», где постоянно останавливались последние несколько лет. И... не вернулись. В Приисковом развернули масштабные поиски, на пятые сутки нашли брошенные снегоходы. Но о самих пропавших до сих пор ничего не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/684566" frameborder="0"></iframe> Экипировка для поездок на снегоходах.Надежда ИЛЬЧЕНКО

Теряются часто, но чтобы пропадали бесследно - никогда

Мы приехали в поселок за неделю до Нового года, поселившись в той самой «Крепости». Места были, больше того - в эти дни мы вообще оказались здесь единственными постояльцами: стояло минус 40, и все отдыхающие поразъехались. По этой причине за жилье с нас запросили всего лишь по 700 рублей в сутки, но уже к выходным, как раз перед нашим отъездом, туристов заселяли по цене от 2 500. Вообще, это по местным меркам скромно, в Приисковом сдаются и комнаты от 1 000 рублей, и номера на дорогих базах отдыха до 15 000 в сутки, - но здесь есть все: и баня, и сауна, и элитная кухня. Нам же еду пришлось везти с собой. «Кафе не работает», - предупредил по телефону хозяин гостиницы, Анатолий Картузов. Постояльцев нет, готовить не для кого. Последний месяц он не успевает отвечать на вопросы спасателей и следователей: он один из главных свидетелей. Однако нас, журналистов, принимает охотно. И признается: произошедшее для него – самая настоящая мистика.

Дорогие отели соседствуют с полуразвалившимися баракамиФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Туристы часто теряются, но такого, чтобы бесследно – на моей памяти ни разу не было! Всегда их находят. Может, привыкли к этому. Думали, и сейчас найдутся. А вот...

«Хрен без соли доедаем»

Уникальные озера, горы, на которых и летом лежит снег, фантастические виды, - аналогов Приисковому в этом отношении нет. Но при всем желании назвать его туристическим центром невозможно, несмотря на многочисленные заявления властей Хакасии о планах по масштабному обустройству. Прежде всего потому, что даже добраться сюда, не имея собственной машины, не так-то просто. И от Красноярска, и от Абакана (столица Хакасии) расстояние до поселка примерно одинаковое – более 700 километров. Путь лежит через райцентр Копьево. Если машины у вас нет, то застрять в Копьево можно на несколько дней – маршрутка до Приискового ходит только дважды в неделю.

Дом культуры в ПриисковомФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Несмотря на это, поток приезжающих не иссякает. Это и спортсмены-горнолыжники (здесь проходят тренировки, официальные соревнования), и отдыхающие, любители погонять на снегоходах.

- О, у нас очень богатые люди отдыхают, - откровенничает Татьяна, продавец местного магазинчика. – За неделю некоторые могут по 100 тысяч рублей на человека потратить. Не чета нам, местным, мы-то тут, можно сказать, хрен без соли доедаем. Работы в поселке нет, на услуги ЖКХ цены натурально космические. Я, например, за свою «трешку» в месяц около 7 000 рублей отдаю – это без электричества, а зарплата у меня – 13 000. Вот и живи, как знаешь. На туристах заработки у людей тут московские. Просто местных мало кто нанимает, в основном везут своих – проверенных. Например, работник гаража может получать до 150 тысяч в месяц, помощник повара – до 60 000. Но поваров, и вообще практически всех, кто работает, везут из Красноярска. Почему? Да потому что базы здесь в основном красноярским предпринимателям принадлежат. Вот на сезон и привозят. Даже администраторов.

В чек за недельное пребывание входят: проживание, питание, услуги ратрака (на них забрасывают в горы лыжников и сноубордистов) и развлечения. Последнее – за отдельную сумму, естественно.

Местный магазин. В нем продается абсолютно всеФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Вообще, контраст между добротными базами отдыха и жилыми бараками разительный. В некоторых трехэтажках выбиты стекла, по всему видно – никто не живет.

- У нас многие прописаны, но в поселке не живут: кто в Абакане, кто в Красноярске, - подтверждает Татьяна Смаль, и.о. главы сельсовета. – Работать негде, вот и едут за лучшей жизнью. Работа только в администрации, фельдшерском пункте, там 4 человека, и в школе – все. Есть еще рудник, но он ничего не добывает, восстановить его вроде пытаются…

Рудник – отдельная тема. Когда-то основанный еще в XIX веке вольными старателями поселок за счет него и жил. Золото активно добывали до 1996 года, затем рудник развалился. И с тех пор на предприятии – безвременье. Меняются собственники и названия организации, а добычи золота как не было, так и нет. Почему – загадка, и местные думают, что разгадывать ее должны в первую очередь прокуроры и следователи.

Отделение почты России в ПриисковомФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Целенаправленно не добывают, - считает Иван Козлов, в поселке он живет всю жизнь. - Я думаю, кредит просто получают от государства на добычу, а потом банкротят. Золото-то у нас есть. Но как объяснить, что больше десяти лет его тут не добывают, а предприятие вроде как работает – непонятно.

Вот и получается, что в земле – золото, в поселке – дорогие турбазы, а местные живут, как бог на душу положит: везет, если за коммуналку есть чем рассчитаться.

Большую часть года в Приисковом лежат сугробы, даже при плюс 30 градусах в июне здесь проводят соревнования лыжники и сноубордисты. Снегоходчиков, правда, в этот период в поселке уже нет: они «катают» в Приисковом с конца октября и до весны. Многие ради такого счастья отправляют снегоходы из центральной России загодя – на КамАЗах, другие оплачивают простой снегохода в гараже при отеле или везут за сотни километров на прицепе.

Если своего снегохода нет, его можно взять в аренду: в зависимости от технических характеристик машины - от 12 до 25 тысяч рублей за световой день (зимой в горах темнеет рано, примерно к 5-6 часам вечера). Хотя есть и любители погонять по ночному Приисковому.

И.о. главы поселка Приисковое Татьяна СмальФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

При этом, несмотря на такой поток туристов и довольно экстремальный вид отдыха, здесь нет даже опорного пункта спасателей. И это в нашей истории – самое важное.

Открытие пожарной части в ПриисковомФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Девять дней в снежной пещере

Историю с пропавшими туристами здесь обсуждают активно. Поражаются: как такое могло произойти?

- В прошлом году наш, местный, пошел на охоту, - рассказывает один из приисковцев, который подрабатывает в местной мастерской по обслуживанию техники. - И попал в буран. Обычно он дует день-два, а тут – неделю! И вышел живой. Рассказывал потом: я, говорит, натаскал веток пихтовых целую кучу, снежную пещеру вырыл, с собакой в нее закопался. Вход заделал. Ну и сижу. Палкой проткну дырку, посмотрю – все еще дует. Я его спрашиваю: поись-то было чего у тебя? Не, говорит, я на пятый день собаку застрелил. Она, смотрю, мучается тоже. И че, - спрашиваю, - сырую ел? Ел, говорит, а че делать? Но это охотники местные, они понимают, что если такой буран, ломиться никуда не надо. Тот мужик, пока в пещере сидел, со времени сбился, не знал, день или ночь. Когда увидел, что солнце наконец вышло, тишина, - добрался до дома. Он, правда, один, без жены, его и не искал никто. Чирк на календарь, - девять дней он там просидел!

В отеле «Крепость»Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Что же могло с туристами случиться, как думаете? Они ведь тоже снежную пещеру сделали...

- А потом ушли из нее! Может, фигня - подумали, что буран. Направление же знаем, где поселок, чего, не дойдем что ли? Могли потопать. Там есть ложбина, ее не полностью обследовали, там всегда много снега надувает. Если они туда попали, - там снега по грудь, если только они оттуда не вылезли. Самонадеянность могла их подвести.

На следующий день собирались домой

В первый наш вечер в гостинице «на карандаш» набрасываем хронику событий. Итак...

24 ноября, суббота.

Александр Заболоцкий, Мария Бескостная, Дмитрий Егоров и Артем Сергеев в 10.30 выезжают из гостиницы «Крепость» на трех снегоходах, сказав провожавшему их работнику, что сегодня пройдут маршрут к Левой Сарале. Накануне они уже здесь катались. На следующий день, в воскресенье утром, планируют отправиться домой. Все знают, что 25-го начнется буран, - и делать здесь в еще один выходной будет нечего.

Температура - минус 10, ясно.

17.00 – в гостиницу никто не вернулся.

20.00 - Анатолий Картузов, хозяин «Крепости», сообщил о ЧП в полицию и спасателям.

25 ноября, воскресенье.

Температура минус 20, начинается сильнейший буран (он накрыл в тот день всю Хакасию, информационные порталы пестрели заголовками о массовых отключениях света, авариях на дорогах и коммунальных ЧП).

Мощный снегопад с метелью в селе Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии, 25 ноября 2018..

В Приисковый приезжают спасатели, в сельсовете собирают штаб, где обрабатывают все поступающие данные, планируют работу поисковых групп. За основу берут направление, указанное самими туристами: район реки Левая Сарала.

Поиски туристов в Приисковом. .

МЧС и туристы-снегоходчики начинают обследовать местность, однако очень мешает буран, который все никак не утихает.

26 ноября, понедельник.

С утра над Приисковым разъясняется. Спасатели к вечеру поднимают Ми-8, одновременно над поселком кружит «Robinson» - его наняли за свои деньги в фирме, где работал Заболоцкий, - о нем самом - ниже. (Всего родственники пропавших оплатили больше десятка частных вылетов, доставили в поселок топливо для снегоходов, а на третий день – тепловизоры, которых не было у МЧС).

27 ноября, вторник.

Продолжается поиск с вертолета, на помощь прибывает еще десять специалистов Сибирского регионального поисково-спасательного отряда с четырьмя снегоходами.

28 ноября, среда

ПРИИСКОВЫЙ. Обзор места пропажи снегоходчиков у горы Арарат.

Поднимается сильный ветер, из-за чего поиски с воздуха приходится прекратить.

Но около 17 часов волонтеры-снегоходчики, которые работали все это время, осматривая район горы Арарат, обнаруживают у ее подножия три снегохода. Это место находится в пяти километрах от поселка, между Приисковым и Главстаном (см. карту-схему).

Рядом - укрытие из снега и веток, где, судя по всему, туристы провели минувшую ночь.

Найденые снегоходы.Фото: соцсети

Перед ним следы небольшого костра, пара снегоходных перчаток и 200-граммовый кусок соленого сала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679849" frameborder="0"></iframe> Поисковая группа о том, как прошел день поисков 28.11.2018. Видео: Иван МЕЛЬНИКОВ.

В комплектах бардачков снегоходов находят оставленные лопаты, топоры, и пилы. Составляется новый план поисков: люди могли пойти либо вниз к ручью Теплый (он выходит на поселок Главстан). Либо по прямой наверх на гору Арарат.

Темнеет, поиски откладывают до утра.

Карта места

29, 30 ноября.

Район, где найдены снегоходы, стал наиболее перспективным для поисков. Волонтеры решают прочесывать его не только на снегоходах, но и на лыжах. Ищут даже ночью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679760" frameborder="0"></iframe> Нашли три снегохода.

- Привлечен кинологический расчет, - говорят спасатели. - Но поисковая собака не смогла работать в условиях, когда толщина рыхлого снега местами достигала полтора-два метра.

1 декабря

Резко похолодало, до минус 27. Мороз крепчает, а надежды тают...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/680467" frameborder="0"></iframe> Приисковый, 3 декабря.

До 18 декабря

Каждый день спасателей забрасывают в район поисков на ратраке, на лыжах они осматривают территорию с помощью щупов и прибора RECCO. Он предназначен для того, чтобы искать людей под снежной массой. Реагирует на отражатель, вшитый в снаряжение снегоходчиков. Такое зондирование «пробивает» снежный наст на расстояние до 200 метров в глубину.

18 декабря

Поиски официально прекращены до момента, пока не сойдет снег.

«Все вероятные зоны нахождения пропавшей группы были обследованы», - сообщили журналистам в МЧС республики. «Никаких дополнительных следов пропавшей группы, кроме снегоходов, обнаружено не было. Проводить дальнейшие поиски в настоящее время, с учетом сложных природных и климатических условий, нецелесообразно».

Потеряться не могли?

В истории с исчезновением четверых туристов масса вопросов. Но начнем с того, кто они.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/684567" frameborder="0"></iframe> В этом доме жили пропавшие в Приисковом туристы.Надежда ИЛЬЧЕНКО

Скажем сразу, с самого первого дня и до сих пор родственники на контакт с журналистами не идут категорически, однако выяснить некоторые вещи нам удалось. Возможно, с некоторыми неточностями, но в целом, картина понятна:

Александр Заболоцкий - заместитель руководителя красноярской компании по производству строительных и отделочных материалов; Мария Бескостная - бухгалтер этой же фирмы. Дмитрий Егоров руководит красноярской компанией по производству элементов декора (его фирма и предприятие Заболоцкого - деловые партнеры), а Сергеев Артем - владелец транспортной фирмы, занимающейся перевозками).

Егоров и Заболоцкий – друзья еще с института, с Артемом компания сдружилась много лет назад, как раз на фоне общего увлечения снегоходами. У всех есть семьи и дети. (Жена Дмитрия Егорова, Наталья, в феврале должна родить третьего ребенка).

Александр Заболоцкий. Фото: телеканал Енисей

- Для них, как и для многих, кто сюда приезжает, катание на снегоходе – просто отдушина. Я Диму знал хорошо, - говорит Виктор, один из постоянщиков в Приисковом. – Все четверо они из Красноярска, просто Маша родилась в Саяногорске (Хакасия), там у нее сестра, насколько я знаю, живет. С Сашей они вместе работали и, как я предполагаю, встречались. Не знаю уж, что она мужу говорила, а он – жене. Но факт остается фактом. Сашка пару месяцев назад из семьи ушел, причину тоже сказать не могу – не знаю, может, просто хотел для себя пожить. Из всех четверых Саша, наверное, самый состоятельный, он проговорился как-то, что контракты заключает с зарубежными компаниями на миллионы долларов, хотя особенно часто бизнес мы не обсуждали. Я ведь тоже сюда не для того, чтобы о делах говорить, приезжаю. Немного мрачноватый он всегда был, хотя сказать, что некомпанейский – тоже не могу. У всех троих бизнес неплохо шел, насколько я знаю.

Мария БескостнаяФото: соцсети

В Приисковый компания ездит наверное, последние уже лет семь. «В сезон» даже по паре раз в месяц. Обычно на машине Заболоцкого – сейчас это Porsche Cayenne. Снегоходы держали в поселке, оплачивая простой.

- Все ребята очень опытные снегоходчики, не спортсмены, конечно, но ездили отменно, и места наши знали, как свои пять пальцев, - говорит Картузов. – Года четыре они ко мне, конкретно - в мою гостиницу, приезжали постоянно. Не знаю, как могли потеряться. Снегоходы у них были не новые, конечно, но вполне надежные – два BRP и один Polaris, в аренду они ничего не брали – их снегоходы были.

Дмитрий ЕгоровФото: соцсети

Интересно, что в день накануне пропажи компания обедала в охотничьей избушке, расположенной неподалеку от того места, где нашли снегоходы. То есть, если совсем не потеряли ориентир, могли почти наверняка знать, что вблизи есть укрытие.

Были и телефоны, и рация

Задаемся элементарными вопросами.

Артем СергеевФото: соцсети

Известно, что у всех, кроме Дмитрия, с собой были сотовые телефоны, а связь в поселке и на километры вокруг него есть: в Приисковом стоят вышки Теле2 и Мегафон.

В том месте, где нашли снегоходы, связь, не очень хорошая, но все-таки есть. А если подняться в гору метров на двести, сигнал и вовсе будет уверенным.

Сотовый телефон остался дома, в Красноярске, лишь у Дмитрия Егорова. Он так делал всегда: у него стоит «симка» Билайна, которая здесь бесполезна. Однако Егоров, как и его друзья, возил с собой рацию. На «аварийной» частоте по ней могли подать сигнал «sos», который приняли бы другие снегоходчики.

Но сигнала не было.

Лыжников и сноубордистов в горы закидывают на ратракахФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Хорошо ли они были экипированы и собраны, чтобы пережить непогоду?

Моносьюты (комбинезоны), перчатки, кроссовые шлемы, в бардачке у каждого снегохода - пила, нож, лопата. У каждого с собой – рюкзак с провизией. Бутерброды с колбасой и мясом, термосы с чаем и кофе, немного спиртосодержащего бальзама, чтобы согреться.

Самое элементарное – развести костер и ждать помощи. Почти наверняка не замерзнешь, а огонь и дым непременно заметят. Была ли у них такая возможность?

Зажигалки у пропавших точно были, хотя бы потому, что трое из компании (кроме Дмитрия) – курящие. Местность вокруг такая, что напилить маленьких елок, набрать веток даже в буран – не проблема. Плюс остатки бензина в одном из снегоходов помогли бы развести большой костер. Но следы возле укрытия, где нашли снегоходы, говорят о том, что большого костра не было точно:

Лесосека. В дальнейшем здесь планируют строить трассу для лыжников и сноубордистовФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Там небольшой костер у лежки, но его даже костром-то не назовешь – так, попытка развести огонь, - рассказывают очевидцы. - При этом у них и пилы были, и топливо, и спички с зажигалками. Замерзаешь насмерть – сожги снегоход, жизнь дороже, и дым все равно увидят. При этом в снегоходе осталось топливо (бак рассчитан на 40 литров), в одном – литра полтора.

Продержаться в одиночку гораздо сложнее, чем вместе. Могли ли ребята разделиться?

Само убежище, по словам снегоходчиков, которые его видели, для четверых маловато. Возможно, кто-то остался в укрытии, а кто-то отправился за помощью? Могла ли вообще, компания поссориться?

Дом, в котором жили пропавшие туристыФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Думаю, нет, - говорит Виктор, знакомый ребят. – Они были друзьями, страшными друзьями. Ломается чей-то снегоход, до ночи сидят, вместе чинят. Все время вместе. Кушали, выпивали, разговаривали, никаких скандалов никогда...

«Все были уверены – ну вот, сейчас мы их найдем. А день, два, - и нету!»

Третьи сутки в Приисковом, пьем вечером чай с Анатолием, с которым уже чувствуем себя друзьями. В сотый раз обсуждаем те же самые вещи.

- Понимаете, вот приехало МЧС, - разводит Анатолий руками. - Местность они не знают. Ну ладно, мы все провели, подсказали, дали лыжи – берите, прочесывайте.

Спасатели подогнали снегоболотоход «Лось», но он у них на летней солярке – заводили, заводили, залили все вокруг, так и не смогли на выехать.

Тепловизоров нет, - а с их помощью сразу бы нашли людей!

Человек 5-6 на поиски спасателей из 20-ти выдвигалось, остальные просто сидели – потому что ни экипировки нармальной, ни техники.

На третий, на четвертый день уже столько народу приехало, больше ста человек, и все равно безрезультатно.

Что там могло произойти? Они всегда к 11 уезжали и часов в пять возвращались. И в этот раз хотели приехать, поужинать и домой в Красноярск дунуть. Они попадали раньше в буран, знают, что это такое. Все прекрасно знали. Что за несколько часов метр снега может намести.

В каждом отеле весит памятка туристаФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

А в понедельник, как по волшебству, метель прекратилась, снова стало тепло, и такая ясная погода стояла, небо синее-синее, солнце яркое. Все были уверены – ну вот, сейчас мы их найдем. А день, два, и нету!

Потом нашли снегоходы, и вопросов стало еще больше.

Люди оставили технику, ушли. Ни одного шлема нет! Снегоходчик в шлеме никогда не пойдет, это нереально, очень тяжело дышать. У них балаклавы, и очень хорошие костюмы. Надеваешь балаклаву, очки, капюшон, и идешь.

И вообще, почему не остались в укрытии? У нас земля не промерзает. Копни до земли – пойдет пар. Ты закопайся, а у них у всех были лопаты – там как минимум, будет плюс два!

Опять же, избушек в округе полно. Охотники по две недели в них живут. Приходят, чтобы взять покушать, и снова уходят. Ничего им не делается.

Я сам местный. Всех охотников, все избы знаю. Мы в первые дни их проехали. Все, что рядом. Эта компания в пятницу была в избушке в трех километрах от того места, где снегоходы поставили. Обедали там. То есть, они знали, что избушка рядом находится. Даже в субботу они могли по своим следам туда дойти, их не замело еще! И они знали аварийные частоты. И неужели у всех сели телефоны? Куча вопросов, вообще которые не складываются ни с чем...

После того, как нашли снегоходы, снова вылетел на поиски частный вертолет. С него отлично было все видно, обзор прекрасный, – и следы и снегоходы сами, и людей, которые искали пропавших. Но от самих пропавших ничего. Ни единой отметки! Но, если человек упал и его припорошило, то сверху не найдешь. Снег тыкали щупами, - он примерно на 2,5 метра. А за прошедшее время снега уже могло надуть и больше.

Сейчас их искать? Можно, только с хорошим оборудованием, которое реагирует на каждую железную кнопку, на большой глубине под снегом. Тогда можно найти. Но у нас, такого, понятно дело, нет...

А мог ли кто-то иметь причины исчезнуть?

Из серии невероятного, но... все же. Эта мысль в голову пришла не нам, ее активно обсуждают в Приисковом.

Поселок Главстан. Именно на него должны были выйти туристы, если бы они двигались по дороге от того места, где были найдены снегоходыФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Если хочешь потеряться, времени лучше, чем буран в горах, не найти, - говорит один из местных охотников. – Ну, сами представьте: в буран однозначно тебя никто искать не будет – это уже люфт по времени на сутки. Говорят, если кто-то по каким-то причинам хотел скрыться, то время самое подходящее, особенно если заранее знать, что надвигается буран.

Нюанс: накануне поездки Александр Заболоцкий зачем-то со своего снегохода снял камеру (обычно она постоянно была закреплена, даже когда машина стояла в гараже).

- Если знали какую-то избу (а их здесь много, даже мы не все знаем, потому что в некоторых живут браконьеры, они их, естественно, скрывают), могли там укрыться. Или вон вообще в сторону Кемеровской области двинуть – тут недалеко.

Но все это, конечно, лишь предположения...

«За неделю в Приисковом терялись ребята, и Дима очень переживал за них»

С самого начала родственники пропавших держат от журналистов оборону. С трудом, когда уже был готов материал, с нами все-таки согласилась поговорить Наталья, жена Дмитрия Егорова. В феврале ей рожать, на руках двое старших детей.

- За неделю до этого в Приисковом тоже потерялись ребята, - говорит она. - И Дима очень переживал за них, там все снегоходчики, наверное, переживали. Но их быстро нашли. Тогда я и подумать не могла, что также буду сидеть и ждать новостей от следствия и спасателей… В прошлом году тоже терялся парень, он вообще был в тайге один. Я к тому говорю, что это повторяется. И не факт, что в этом сезоне ничего больше не случиться. Но лично мне рассказывать подробности о том, кто такой Дима, какие-то детали нашей жизни раскрывать, - тяжело… Есть причины молчать.

- Какие?

Поселок Главстан. Здесь тоже строятся турбазыФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Есть родные, есть бизнес, есть надежды определенные все еще, несмотря на то, что месяц прошел. И выносить все это сейчас – зачем? Вот если бы ситуация решилась каким-то образом, я бы, наверное, даже обратилась сама в СМИ, чтобы придать ее огласке, чтобы подобное больше не повторялось. Ведь мы не можем пока добиться результатов поиска, несмотря на все ресурсы, которые имеются у служб спасения.

- Как часто Дима бывал в Приисковом?

- Очень часто, не один раз в сезон. Ездил, как и все, кататься на снегоходах и на лыжах. Нас не брал, он не сторонник того, чтобы жена и дети там находились, - считал, что это мужской вид отдыха. Я не знаю, почему так произошло: у них были телефоны, рация, был бензин в снегоходе.… Задаю себе те же вопросы, что и поисковики. И у меня нет ответа на них. Мужчины у нас не дураки и не слабые духом люди, они понимали ситуацию, и списывать все, что случилось на истерию, - ну, это странно. В истории вообще много странного. Есть сомнения насчет укрытия. Я сама его не видела, но сказали, что оно для четверых маленькое. Если бы они собирались там ночевать, они бы его по-другому построили, наверное. Телефон Дима всегда оставлял дома, Билайна там нет, поэтому сотовый оказался у меня.

- Могло что-то произойти, не связанное с погодой, конфликт, может быть?

- Если бы они поссорились, снегоходы на одном месте, наверное, не нашли. Выдвигаются версии, что кто-то специально мог хотеть потеряться. О нас скажу, что зная, как у нас шла жизнь… вот так взять и круто ее развернуть – вряд ли. Вариант с умышленными прятками меньше всего рассматриваю.

- У вас есть версия, что могло случиться?

- Мистика. Потому что если мы произошедшем логики не видим, это не значит, что ее не было. Значит, что произошло, что-то непредвиденное, чего мы не знаем.

Но до последнего... у меня, у нас... есть и будет надежда, что они, возможно, где-то спрятались и ждут нашей помощи.

P.S.

Расследованием дела сейчас занимается следком. Заведено уголовное дело по статье «Убийство», - но это скорее формальность, необходимая для проведения следственных действий. Один из самых очевидных пока вариантов - что четверка пыталась прорваться к поселку сквозь буран, - и потеряла направление, или замерзла, не преодолев глубокий снег... Но, учитывая огромное количество вопросов и несостыковок, развязка может оказаться любой, и абсолютно неожиданной. МЧС продолжит поиски в мае, когда начнет сходить снег.

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