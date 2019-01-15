Один из четверых пропавших в Приисковом туристов мог погубить остальных?

После Нового года об этой истории пока никто еще не вспомнал. Ни спасатели, - которые продолжат поиски только когда начнет таять снег; ни следователи, - им нужны новые данных от МЧС; ни СМИ, - ведь с тех пор, как поиски были прекращены (18 декабря 2018 года), новостей для журналистов нет.

«Комсомолка» - единственная, кто не отпускал ее все это время. Начав большое расследование (Читайте на kp.ru «Родственники пропавших в Приисковом: «У нас есть надежда, что они, возможно, где-то ждут помощи!». Корреспондент «КП» побывал в поселке, где месяц назад загадочно исчезли четверо туристов), продолжаем искть ответы на вопросы.

Потому что... просто нереально.

Приисковый пользуется спросом у любителей зимнего отдыха и экстримаФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Чтобы не один человек, а сразу четверо, пропали. Не в экстремальных условиях (как, скажем, случается у альпинистов при восхождениях в горы), а во время катания на снегоходах по горам в округе популярного туркомплекса. Отлично экипированные. С инструментами, зажигалками, запасом еды.

Чтобы не воспользовались ни единым из всевозможных (очевидных!) шансов на спасение.

Чтобы технику нашли, а их самих – нет! Притом, что в поисках участвовали сотни человек – на земле, и экипажи двух вертолетов – с воздуха.

В поисках туристов участвовали не только сотрудники МЧС, но и сотни добровольцев. Фото: пресс-служба МЧС

И чтобы, наконец, в поселке, куда едут сотни туристов и спортсменов не только со всей страны, но и из-за границы, не оказалось мало-мальской спасслужбы?

Продолжаем.

КРАТКАЯ ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Напомним, 24 ноября, в субботу, Александр Заболоцкий, Мария Бескостная, Дмитрий Егоров и Артем Сергеев в 10.30 выехали из гостиницы «Крепость» на трех снегоходах и пропали. Около пяти часов вечера начался сильнейший буран, который продлился все воскресенье и полностью стих к позднему вечеру воскресенья, 25-го.

Поиски туристов в Приисковом. .

В понедельник и вторник начали поиск пропавших с воздуха, на Ми-8 МЧС, и «Robinson» - его наняли за свои деньги в фирме, где работал Заболоцкий. В среду, 28 ноября, опять поднялся ветер, из-за чего поиски с воздуха пришлось прекратить. Однако около 17 часов волонтеры-снегоходчики обнаружили у подножия горы Арарат три снегохода, а также укрытие, в котором нашли пару перчаток и небольшой кусочек сала. 18 декабря поиски официально прекратили, - до самой весны, пока не сойдет снег...

Не как у Высоцкого

Все говорят, туристы были опытными. Имея, правда, в виду ровно то, что приезжали в Приисковый по нескольку раз в год и хорошо знали местность. Но погонять на снегоходах по горам – это одно. Выживать в экстремальных условиях – совершенно другое.

Мощный снегопад с метелью в селе Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии, 25 ноября 2018..

- Подобная пурга – пурга на выживание! – местный 56-летний охотник Алексей Шапо крутит пальцем у виска. (Сам он, бывает, и летом и зимой уходит в тайгу, где живет в охотничьей избушке по месяцу, а то и полтора). – Ветер продувает насквозь, ладонь отведи на 20-30 сантиметров от лица – ее не увидишь! Другого человека – в двух шагах! Застывает все лицо, ресницы. Ориентиров – никаких! Вы, городские, приезжаете и воображаете себя хозяевами тайги. Будто вы покорили природу. А в тайге выживают не потому, что ее штурмуют. А потому, что смиряются. Попал в пургу, - строй убежище. Замерзаешь - разводи большой костер, вокруг леса навалом. Жги снегоход, - он долго горит. А у них их три было!

- Почему же они ничего не придумали?

- Да потому что. Друга, в горы бери - рискни... Приехать, попить водочки, погонять. А что не так, - начинаются психи и ругань. Почему сюда, почему не туда. А ты что сделал, а ты... Это вам не Высоцкий.

И вправду...

Бизнесмен, дизайнер, торговый представитель и женщина

«Друзья», «один другого никогда бы не бросит», - со слов общих знакомых пропавших мы и сами писали это в предыдущих заметках, но, признаться, не могли сразу погрузиться в подробности. Все-таки, какие отношения могли быть внутри компании?

Как никогда, на протяжении всей истории с исчезновением и поиском, официальные службы (полиция, спасатели) не называли имена пропавших, а родственники держали от журналистов оборону (более того – «прокляли» «Комсомолку» в личных сообщениях в социальных сетях в ответ на наши вопросы).

Случайно к нам попала ориентировка, в которой оказались данные пропавших. Если бы не она, «четверо туристов в Приисковом» так и оставались бы безликими портретами. Но по ней нам удалось постепенно все-таки выяснить, кто есть кто.

Вопрос, кстати, не праздный. Когда не один человек, а сразу несколько, оказываются в экстремальной ситуации, насколько они могут договариваться? И принять решение, - общее, верное, быстро?

Сергей ГалютинФото: соцсети

Итак, известно, что в Приисковый компания ездила несколько лет и почти одним и тем же составом. Правда, у них был «пятый», - некий 30-летний Сергей Галютин. В этот раз не было, - Галютин не смог вырваться с работы, его вызвали в Норильск, хотя живет он вместе с женой в Красноярске. Сергей крепко дружил с Артемом Сергеевым: в соцсетях у них масса совместных снимков на снегоходах, в том числе и в Приисковом. Именно на фоне любви к снегоходам Сергеев и Галютин сдружились с остальной компанией.

Мария БескостнаяФото: соцсети

Мария Бескостная. В компании «Гуриати» работала экономистом. По слухам, с Заболоцким у нее был роман, - поэтому он и брал ее в «мужские» поездки. Говорят, опять же, за два месяца до этого Заболоцкий ушел из семьи, решил пожить для себя.

Александр Заболоцкий. Видео: телеканал Енисей.

Александр Заболоцкий из всей компании – самый статусный. Работал заместителем генерального директора в крупной не только по красноярским, но и по российским меркам, фирме «Гуриати». Компания делает элитные дома «под ключ»: от фасадов из стеклофибробетона, окон из дерева, металлического литья до изысканной внутренней отделки.

В «Гуриати» работает порядка 300 человек. Еще год назад компания участвовала в Красноярском экономическом форуме, где Заболоцкий давал коммерческое интервью, рассказывая журналистам местной телекомпании о планах по развитию производства.

Дмитрий Егоров по профессии – дизайнер. Сам из многодетной семьи, их, братьев и сестер, пятеро.

Дмитрий ЕгоровФото: соцсети

С женой Натальей, по словам друзей семьи, познакомился, когда они вместе работали. Сейчас Наталье сопереживают все друзья Егоровых.

- Я Наталью и Диму Егоровых давно знаю – хорошая семья, двое детей (Егору – 12 лет, Раде – 7 лет), ждут третьего, - рассказывает подруга семьи. - Наташа очень помогает в организации детских православных лагерей, делится опытом - она сторонник семейного способа образования (дети находятся на домашнем обучении – прим.). Сколько ее помню, она всегда работала. Наташа училась на биофаке нашего пединститута, диплом писала по гнойной хирургии. Ну, представьте: молоденькая студентка в 7 утра стоит на практике в отделении гнойной хирургии, а в 9 - уже на работе, Наташа некоторое время работала в отделе продаж на радио «Европа Плюс». Потом, примерно вначале 2000-х, перешла на «Мужское радио» и там уже с Димой познакомилась. Он был там дизайнером. Поженились.

Александр ЗаболоцкийФото: соцсети

Затем Дмитрий решил создать свою «ипэшку», заняться бизнесом, промышленным дизайном: проектировал и оформлял интерьеры, малые архитектурные формы его очень увлекали. Наталья полностью погрузилась в воспитание детей, которых пара очень ждала.

Его фирма сотрудничала с «Гуриати», - поскольку обе имеют отношение к промышленному дизайну.

Снегоходы же для Егорова были и самой большой страстью, и отдушиной – позволяли отвлечься от бизнеса.

Что касается четвертого члена компании, Артема Сергеева, то он - торговый представитель в компании «Фаер», которая занимается оптовыми продажами алкоголя. Как минимум, в ней он с 2011 года (об этом говорит ряд документов). Кристина, жена Артема, от общения отказывается. Известно, что у Кристины и Артема растет 3-летняя дочь.

Артем СергеевФото: соцсети

- Почернели они от горя - и Лариса (теща Артема – прим.), и Кристина, высохли. Что случилось - никто не понимает, как они эти снегоходы бросили, куда от них пошли?! - рассуждают соседи Сергеевых. – После исчезновения Артема у них в семье еще какой-то родственник умер, дедушка… Верно говорят, что беда одна не ходит… А Артем сам шабутной, оборотистый парень, - молодец! Заработать на семью умел, несколько квартир у них. Не сказать, что очень богатые, но живут неплохо.

О том, что Артем был заводилой по духу и обладал качествами лидера, говорят и его школьные товарищи. Правда, не все они знали, что Тема (так его привыкли называть) пропал.

- Вы меня огорошили. Я знал, что какие-то ребята поехали кататься в Приисковый и исчезли, но не знал, что это Артем, - признается Артем Малков, одноклассник Сергеева. - Я с ним знаком, в школе учились вместе. Потом связь не поддерживали. Парень добродушный, постоянно в спорте, мотокроссом занимался. Видимо, это перетекло в увлечение снегоходами. Активный такой… Легкий на подъем, авантюризм в нем был. На Столбы мы ходили, он готов был взять на себя организацию, всех подбить… Да и если бы кто-то предложил, не отказался бы идти.

Итак. Руководитель крупной компании, экономист того же предприятия, дизайнер. Торгпред в алкогольной компании. Объединяло их, по сути, одно – увлечение снегоходами.

Свято-Иверский храм при краевой детской больницеФото: Мария МИШКИНА

Хотя, - мы проверили еще один момент. Была информация, что жены Заболоцкого, Егорова и Сергеева «очень воцерковленные», и постоянно вместе посещали храм. Это вначале показалось странным, хотя разъяснилось просто. Не так уж и вместе, - постоянно, по крайней мере, только Наталья Егорова. А познакомились – да. Но храм, - а мы выяснили, о каком именно идет речь, - Свято-Иверский, - оказался небольшим алтарем при красноярской краевой детской больнице. Сюда приходят женщины, которые лежат в больнице или в расположенном тут же Перинатальном центре. Просят о благополучной беременности, здоровье малышей, советуются с батюшкой, который, по словам местной послушницы, «бабы Вали», работающией здесь уже почти 20 лет, - «...этим женщинам заместо психолога. К нему приходют, и просют, и плачут, и он по несколько часов бывает, беседует». Учитывая, что у всех трех есть дети примерно одного возраста, все объясняется: да, познакомиться они могли именно здесь, и сюда же иногда заходить, с благодарностью в помощи.

Баба Валя работает в храме уже 20 летФото: Мария МИШКИНА

По одному маршруту до Приискового – 5 километров, по другому до Главстана - 30

Евгений Савельев – один из тех, кто нашел снегоходы. На этом месте он с товарищем (оба – снегоходчики, которые в качестве волонтеров участвовали в поисках) оказался самым первым.

Оказывается, вопреки первоначальным данным, точной информации о маршруте ушедшей компании у поисковиков не было. Да и маршрутов как таковых здесь нет – отдыхающие просто «катают» окрестные сопки.

Сбор добровольцев на поиски потерявшихся снегоходчиковФото: соцсети

- Практически ничего не было известно изначально, - рассказывает о поисковой операции Евгений. - Собирали информацию, как пазл. Объявлено было, что кататься они поехали в район Левой Саралы (якобы они сказали об этом рабочему базы). И о чем это говорит, если практически весь поселок стоит на реке Левая Сарала? Точного места никто не знал, поэтому и ушло большое количество времени на отсев лишней информации.

Поисковики просто разделили местность на квадраты и малыми группами начали ее методично прочесывать. Район, где нашли снегоходы, – обычный для тех мест, верховье ручья Известковый, тайга.

Здесь нет ярко выраженных вершин и долин, за которые можно зацепиться взглядом и запомнить их. Горы все одинаково округлыеФото: Александр СИВИРИН

- Масса предположений о том, как они пропали все разом. Могли ли они в ручей провалиться?

- От снегоходов до ручья Известковый метров 10-15 всего. Но он совсем неглубокий, по щиколотку: есть места, закрытые льдом, есть – снегом. Провалиться четверым в него нереально и уж тем более нереально в нем утонуть.

- Опять же, говорят, они могли наступить на некий надув, «козырек», рухнуть, и их как бы сразу засыпало снегом, как лавиной?

- А вот снег глубокий. Снег – пухляк. Когда мы приехали, еще до случившегося, до первых морозов сами катались, он был даже слишком, пожалуй, мягкий для катания: лег, но наста не было. Идти по такому снегу без лыж очень трудно, потому что постоянно проваливаешься. Временами глубина достигает двух метров.

Но что касается «лавины», то вряд ли. Там же нет скал. Это обычные холмы. Склоны пологие.

Почему с двух вертолетов не нашли снегоходы?

Снегоходы, по словам Евгения, стояли на большой открытой площадке, не под деревьями. Но обнаружили только на пятые сутки, и то, не с воздуха: а вертолеты летали над Приисковым два дня! Выходит, летали не там? (Небольшое отступление: замдиректора по летному делу одной красноярский компании, в которой есть и Ми-8, и Robinson, рассказал: обзор пространства одинаково хороший и с МИ-8, и с Robinson'а. Только на борту МИ-8 при этом может поместиться еще штат спасателей, которые в случае, если человек обнаружится, могут высадиться и оказать помощь, или поднять человека на борт. Поэтому в труднодоступных районах и ищут на вертолетах, можно подсесть, если имеется площадка. На Robinson тоже обзор очень хороший, но там поместиться могут два, максимум – четыре человека, и радиус действия, дальность полета, у него, конечно, поменьше. Если на МИ-8 при полном баке (4,5 тонны авиакеросина) облететь можно 400 километров на скорости 170 километров в час, то на Robinson (работает на бензине, бак 200 литров) на той же скорости – 250 километров. В среднем час работы МИ-8 стоит порядка 250 000 рублей, Robinson – 55 000 рублей).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679760" frameborder="0"></iframe> Нашли три снегохода.

Но в данном случае снегоходы с вертолета могли и не заметить. После пурги их замело, не до конца, но здорово присыпало сверху. Так что с земли их увидеть оказалось не трудно, а сверху они практически слились с белым морем снега.

- Объем снега был большой – с неба, с вертолета, увидеть их, думаю, было тяжеловато, - считает и Евгений. - Не забывайте, что была очень большая метель: в некоторых местах после нее надуло от метра до двух снега. Топлива в снегоходах не было – по крайней мере, датчик объема не показывал ничего. Может, немного бензина и оставалось, конечно, на дне баков, но техника его не фиксировала. Из снаряжения нашли на месте снеговую лопату со встроенной пилой. Может, что-то и было еще у них (лопаты, пилы, топоры), но они могли взять это с собой.

Когда обнаружили снегоходы, то они уже были наполовину засыпаны снегом. С воздуха их было очень тяжело заметить

В убежище могли легко уместиться вчетвером

- Знаете, они построили его очень грамотно. Возле деревьев, метрах в 5-7 от снегоходов. Выглядит оно так: подкоп в снегу, сверху и внутри – ельник, верх забросан снегом. Что касается кострища, то его, по сути, и не было. Перед убежищем было небольшое подобие костра – видимо, пытались разжечь его вначале, но в какое время они это делали, - неизвестно. Может быть, они сначала его пытались развести, а потом уже убежище решили построить – сейчас это трудно сказать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679849" frameborder="0"></iframe> Поисковая группа о том, как прошел день поисков 28.11.2018. Видео: Иван МЕЛЬНИКОВ.

Размер у «лежки» был немаленький, в самый раз на четверых. На видео оно кажется тесным, но на самом деле, четверо человек в него бы вошли. Евгений говорит, что в таких случаях и не строят большое по размерам укрытие – просто некогда и незачем тратить на это силы.

- Вчетвером они там легко могли бы уместиться, - уверен он. – У меня, когда я «лежку» увидел, ощущение осталось такое, что все у них шло к тому, чтобы переждать непогоду в убежище. Но потом они передумали.

И ушли. А куда?

До Приискового нужно было бы немного пройти вдоль горы. Выйти на перешеек (около 1,5 километра), а затем: пойти на юг, попасть в район метеостанции, а там есть дорога, раскатанная ратраком, скатиться по ней – вот он и поселок. В общем и целом расстояние плевое, всего-то около 5 километров.

Возможное маршруты пропавших в Приисковом туристов

Но есть и другой путь: на северо-восток, по ручью Известковый, который впадает в Левую Саралу. По нему - до поселка Главстан, а от него до Приискового. Расстояние совсем другое – порядка 30 км. Казалось бы, первый путь – очевиден? Но...

- Ветер, а помните, в те сутки он был очень сильным, до 35 метров в секунду, дул бы им прямо в лицо, если бы они пошли по короткому пути в Приисковый, - говорит Евгений. - Если они решили пойти длинным путем, то там очень глубокий снег. Нет ни дорог, ни наста. Провалиться можно по шею, это в буквальном смысле слова. Я не знаю, сколько вообще можно пройти метров без снегохода, без лыж, без ничего.

- Если бы они остались на месте, все было бы по-другому?

- Конечно! Если бы, например, они развели костер, то там местность такая, что вытаивает все до земли. Костровище было бы заметно с высоты – однозначно. Если бы и дым был, то определить их можно было бы хорошо и быстро. Самое в той ситуации тяжелое – большой объем снега. Когда они на место приехали, снега было на метр, после первой метели, в которую они и потерялись, надуло еще метра полтора в некоторых местах. Через 4 дня – вторая большая метель, а за ней ударили морозы. Соответственно, мягкий снег в морозы «подсел». Снег и метель, думаю, решили исход этой поисковой операции...

Заблудившиеся туристы сделали укрытие из веток и снега, собирали костерФото: соцсети

Кто-то один мог сказать: «ща, я вас выведу»

В Красноярске есть «Красноярский молодежный Корпус спасателей» (региональная общественная организация). Именно здесь не только в теории, но и на практике учат навыкам выживания в экстремальных условиях, обучают школьников, многие из которых уже давно стали взрослыми и не один год работают в МЧС. Один из старейший сотрудников, Вера Савина – руководитель «корпуса спасателей» не только следила за поисками в Приисковом, но и общалась потом со спасателями, своими бывшими выпускниками, которые были на месте.

- Мы здесь анализировали всю ситуацию, - говорит она. - Стоянка, которую эти ребята сделали, довольно грамотно построена. Мы так в школе спасателей учим. Уверена, если бы они остались на ней, все окончилось бы хорошо. Поставьте себя на их место: хребты вокруг все похожие, ориентироваться трудно, буря. Они остановились и построили убежище: им же нужно было где-то обсуждать ситуацию. Полагаю, в группе оказался кто-то один очень самонадеянный, который сказал: «Ща, я вас выведу». Сделав убежище, люди не могут просто так встать и пойти, значит, кто-то убедил. По крайней мере, один из них мог так поступить – однозначно. И думаю, это самый молодой. Ну и плюс женщина. Тоже, знаете, играет роль. Мужчины в компании женщины по-другому совсем себя ведут.

Виды ПриисковогоФото: Александр СИВИРИН

- Есть ли вероятность, что они разделились?

- Нет смысла. Но в такую пургу держаться вместе очень трудно. Не будешь же идти, постоянно держась за руки. А метр, два, ты уже можешь не видеть другого человека.

По сути, единственное, что им нужно было сделать – остаться в убежище. Нет еды - топить воду и пить, постоянно пить и ждать, экономить силы. Спать по очереди. А так – они вышли в пургу, растратили силы, и очень быстро. И уже, обессиленные, ничего не смогли сделать. Ни построить новое убежище, ни развести костер. Ни оставлять какие-то следы и метки. Думаю, погибли они не разом, но все равно один за другим. Очень быстро...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Гостиница по факту - частный дом, а такси – ИП по выращиванию овощей

Местным властям ничто не мешает при случае «козырнуть» Приисковым, когда речь заходит о развитии туризма, - как об «одном из самых перспективных направлений развития республики». Вот, к примеру, поездка в Приисковое экс-главы республики Виктора Зимина:

В этом доме жили пропавшие в Приисковом туристы.

«Одна из главных целей связана с развитием туристического направления, сферы услуг и гостиничного бизнеса. На сегодняшний день эта природная территория уже стала точкой притяжения спортсменов, туристов, любителей активного отдыха. Ежегодно в Приисковое съезжаются тысячи гостей из разных уголков России, стали приезжать профессиональные спортсмены из зарубежных стран. На совещании была поставлена задача по разработке комплексной программы по развитию Приискового. Это развитие социальной сферы села, дорожной, энергетической инфраструктуры; организация в Приисковом пунктов медицинской помощи, охраны общественного порядка, спасательной службы»...

Высота снежного покрова местами достигает второго этажаФото: соцсети

Это был 2016 год. В 2018 по факту ничего не изменилось. «Дикий» туризм во всех смысла этого слова таковым и остался.

Вот, да простит нас бухгалтерия: чтобы отчитаться за командировку в Приисковый, пришлось бегать и постфактум собирать всевозможные чеки. «Гостиница» по официальному статусу, как выяснилось, частный дом; а взявшее 6 000 за переезд из Копьево до Приискового и обратно «такси», судя по выписке из налогового госреестра, занимается выращиванием овощей. И так организован весь бизнес. Стоит ли после этого удивляться, почему в Приисковом никто и ни за что не отвечает; нет ни пункта спасателей (в конце декабря открыли пожарную часть – прим.), ни оборудованных безопасных трасс, да вообще, официально - ни-че-го?

- Мало ли в России таких красивых мест, притягивающих любителей дикого отдыха?! – отвечает нам в правительстве республики один из чиновников высшего звена, - разве оборудуешь каждый?

Поселок Главстан. Именно на него должны были выйти туристы, если бы они двигались по дороге от того места, где были найдены снегоходыФото: соцсети

Немало!

Но в Приисковый, действительно, едут ТЫСЯЧИ людей со всей страны. Туристы, и не только. Здесь проводят тренировки горнолыжники, причем от самых юных команд, организуются соревнования.

– А вот после пропажи четверых туристов, не обсуждалось ли что-то по этому поводу в правительстве? Ведь все же – очень громкое ЧП...

- Ребята! – восклицает в ответ на наш вопрос тот «важный человек» в правительстве. – У республики сегодня – 23 миллиарда долгов! В бюджете надо найти средства на социальную сферу, коммуналку, у нас проблем – во! Все, что касается развлечений богатых людей, – это проблема богатых людей. Содержать пункт спасателей ради тех, кто ищет приключений? Это их расплата за безответственность...

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему не запеленговали сотовые телефоны?

У трех из компании были сотовые телефоны, кроме Егорова (у него симка Билайн, вышки которого здесь нет).

Мария бескостная забыла свой айфон на базе, получается, две «трубки» у пропавших были – Заболоцкого («Мегафон») и Сергеева (Tele2). Известно, что ни одного звонка с просьбой о помощи от них не поступало. Напрашивается вопрос: а можно ли было по сотовым найти людей? Мы выяснили:

Во-первых, если человек не подключает это как допуслугу у мобильного оператора, запеленговать мобильный могут только по спецзапросу (ст. 64 закона «О связи»): скажем, от следователя, ведущего дела (но не от гражданских лиц, то есть, от родственников), и по решению суда. (Следователь может сделать это в рамках расследования уголовного дела, а оно было заведено только 10 декабря). Это делается быстро, - суд может вынести решение в течение одного заседания, а оператор связи его исполнить – даже за час. Но в условиях Приискового это вряд ли бы помогло:

В каждом отеле весит памятка туристаФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Определение местонахождения абонента возможно только при условии активной SIM-карты и включенного мобильного телефона, - рассказали нам специалисты Tele2. - В случае, если телефон абонента выключен, оператор может получить данные о местоположении абонента в момент последнего совершенного действия – звонку или отправленной SMS.

Точность определения местонахождения абонента может варьироваться в радиусе от 400 метров до 5 км. На этот показатель влияет ландшафт, а также полоса частоты базовой станции. Так, например, в условиях Приискового погрешность определения местоположения может достигать 3-5 км.

- В крупных городах, где базовых станций много, и они располагаются достаточно плотно, местоположение абонента можно определить с точностью в несколько сотен метров, - говорят в «Мегафоне». - В сельской, лесной местности, где одна базовая станция может обслуживать площадь, протяжённостью до 30 километров, погрешность составляет несколько километров. В этом случае оператор может указать правоохранительным органам только участок-сектор, где мог находиться абонент в момент активности в сотовой сети. В горной местности, такой как Приисковое, помехи и отражения сигнала от скал и склонов также значительно снижают точность определения координат.

Мы продолжаем следить за историей. Все, кто что-либо знает, просим позвонить в «Комсомолку», наш номер (391) 206-96-52. Любые данные могут быть важны и для спасателей, и для следствия, напомним, в рамках расследования СК 10 декабря 2018 года заведено уголовное дело по статье «убийство».

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