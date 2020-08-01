«Беременную от 10-летнего» отказались принять в роддоме и отправляют рожать в красноярский перинатальный центр

И снова в жизни 14-летней школьницы Вики* из Красноярского края перемены. Примерно назад она сообщила, что ее направили рожать в 6 родильный дом Красноярска. Будущая мама приняла этот факт и настроилась, что ее дочка появится на свет там. Но позднее юную пациентку отказались там принять. Возможно, были какие-то медицинские показания для этого или же решили, что во избежание риска ей лучше рожать в перинатальном центре. Вот что пишет об этом сама Вика*:

У школьницы снова перемены в жизни Фото: соцсети

«Вчера была комиссия в Перинатальном центре и решили, что я буду рожать у них. Изначально я не хотела там рожать, так как узнала, что роды принимают там интерны. А сейчас у меня прям облегчение на душе, узнав, что мне роды будут принимать не интерны, а профессиональные врачи. 7 августа я поеду на обследование, а 10 или 11 августа меня уже положат в больницу. Как я поняла, пессарий (прим. Ред. - силиконовое или пластиковое устройство, которое вводится во влагалище для поддержания внутренних органов малого таза) будут снимать мне на 38 недели. А после будут смотреть за моим состоянием, все говорят, что должна я сразу родить, как его снимут. Моя мама так же подписала соглашение на КС, если что-то пойдет не так. Но я хочу лучше родить самой».

Вика* очень хотела, чтобы ее мама была с ней в этот ответственный момент. Но, увы. Ей в это время придется оформлять документы на опеку.

Дети уверяют, что у них любовь! Фото: соцсети

Напомним, семиклассница из Железногорска (Красноярского края) прославилась после того, как забеременела в 13 лет. Отцом ребенка она назвала своего 10-летнего друга. Они успели побывать на федеральном телеканале и оба в один голос заявляли, что являются родителями этого ребенка. Только вот обследование показало, что юный жених никак не может претендовать на роль папы. В силу возраста он не может еще иметь детей. Вика* парировала: в любом случае мы будем вместе с Сашей* жить, растить малыша и зарабатывать на квартиру. Так кто же биологический отец? Это 5-летний подросток, спортсмен. Из той же школы, что и Вика, у них одна компания. Девочка ему нравилась давно, но не для того, чтобы встречаться. Ему нужно было другое… Однажды, столкнувшись с ней лицом к лицу вдруг заявил: «У тебя парней много, не только Саша. Давай тогда и со мной? Если откажешь, всем расскажу, какая ты».

Отказаться или попросить помощи у родных Вика не решилась. Боялась огорчить родителей. У мамы девочки – рак на последней стадии. Мужчине приходится тянуть троих детей, он не справляется и порой выпивает. Настоящим отцом ребенка сейчас занимаются следователи. Ну, а сама Вика* вся в предвкушении своего материнства.

Иногда будущей маме грустно Фото: соцсети

Иногда бушуют гормоны и она грустит. Делится своим настроением с подписчиками: «Сейчас, честно говоря, мне сложно как никогда».

Раньше часто писала о том, как меняются их отношения с Сашей*. Некоторые ее не понимают и пишут подобного рода комментарии:

«Ты меня извини, конечно, но ты беременна, а он маленький мальчик, уже похоже на совращение малолетнего, думаю, тебе нужно думать о ребенке своём и отстать от мальчика, у него своя жизнь, у тебя своя».

Жизнь покажет, как уже потом будут складываться отношения у этой пары. Не факт, что они будут вместе. Но сейчас главное, чтобы роды у Вики* (учитывая, что она сама еще ребенок) прошли удачно, и на свет появилась здоровая и любимая девочка – ее дочь.

* - имена детей изменены по законодательству.

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