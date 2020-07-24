«Беременная от 10-летнего» школьница из Красноярского края боится рожать

- Сегодня я вам расскажу что-то интересно, - с самого утра сегодня заинтриговала 14-летняя школьница из Красноярского края своих подписчиков в «Инстаграме» (а их у нее сейчас 314 тысяч). И добавила, что ездила в Перинатальный центр. К вечеру Вика* (имя изменено) выложила новый пост с подробностями:

«Сегодня съездили мы, значит в Красноярск, в перинатальный центр. Меня осмотрели и тд. Потом врачи что-то начали решать. В итоге к нам подходит врач и говорит, что на 37 неделе меня положат в Красноярский роддом №6. И там мне так же снимут пессарий, и там я буду рожать. Говорят, роды будут сложные. И если головка ребенка не пролезет, то будут делать эпизиотомию (хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища)».

Бдущей маме скоро рожать Фото: соцсети

Будущую маму поспешили успокоить ее поклонники: «В этом ничего страшного нет…»

Девочка ответила: «Мне не очень-то представлять, как будут там все разрезать».

Ей намекнули, что в таком возрасте лучше бы ей сделать кесарево. Но Вика* бы сама не хотела, чтобы ее ребенок появился оперативным путем: «После кесарева зато болит потом все, а если самой родить, хоть и больно, но зато потом мучиться с болью и шрамами не надо».

Напомним, школьница из Железногорска прославилась после того, как стало известно о ее беременности. На тот момент ей было 13 лет. Отцом она объявила своего 10-летнего друга. В это мало кто поверил, а к концу телешоу это подтвердили эксперты: не созрел Саша* для отцовства.

Следователям же удалось найти настоящего отца ребенка. Это старшеклассник, который вступил с девочкой в близость без ее согласия. Она и сама позже призналась, что ее изнасиловали. Подозреваемый сейчас находится под домашним арестом.

Вика и Саша мечтают жить отдельно Фото: соцсети

А будущие родители (отцом ребенка Вика* упорно называет Сашу*) строят планы. Мечтают накопить на квартиру и жить втроем. Уже известно, что у них в первых числах августа родится девочка. Но, по всей видимости, чем ближе дата родов, тем страшнее будущей маме (которая сама еще ребенок) представлять, что с ней будет происходить.

Добавим, что после рождения ребенка по закону бабушка или дедушка должен будет оформить над ним опеку, чтобы малышка осталась в семье. Но с этим могут быть проблемы, ведь мама самой Вики* серьезно больна.

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