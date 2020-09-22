Следственный комитет России прокомментировал задержание руководителей секты Виссариона

Следственный комитет России прокомментировал задержание Виссариона. Фото: СК России

Следственный комитет России прокомментировал задержание Виссариона (настоящее имя – Сергей Тороп), главы религиозной организации «Церковь последнего завета». Напомним, что произошло это ранним утром сегодня, 22 сентября, в Курагинском районе, в общине, которую последователи Виссариона называют Городом Солнца. Также вместе с Сергеем Торопом были задержаны его ближайшие помощники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.

- Установлено, что в период с 1991 по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением – Курагинской местной религиозной организацией «Церковь Последнего Завета». При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион, - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко

По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.

По словам Светланы Петренко, всем троим – Торопу, Редькинау и Петренко – в дальнейшем будет предъявлено обвинения в, цитируем: создании незаконного религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

Также следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу. В жилищах руководителей и участников проводятся обыски. И, как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, задержанных направили в Новосибирск, где 23 сентября им будет избрана мера пресечения.

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